Конгрессвумен Каптур рассказала, когда США выделят новый пакет помощи для Украины

Конгрессвумен Марси Каптур. Фото: скриншот с видео Новини.LIVE

Конгрессвумен Марси Каптур заявила, что военная помощь Украине должна быть принята в середине февраля этого года. Она указала, что из 435 членов палаты представителей Украину поддерживают 95 — это и республиканцы, и демократы. Чиновник считает это большой цифрой.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщила конгрессвумен Марси Картур

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Помощь Украине — ключевое решение среди ряда других, которое должен принять Конгресс сейчас. Вопрос планируют рассмотреть до середины февраля, уверяет конгрессвумен Марси Каптур.

"Помощь Украине должна быть принята где-то в середине февраля. Я точно не могу предсказать, какой день это будет. 95 поддерживают Украину — это и республиканцы, и демократы. Каждый голос прошел двухпалатную поддержку, это громкая цифра в поддержку Украины", — указала Каптур.

Однако она добавила, что существует проблема в том, что несколько членов палаты задерживают спикера в его возможности продвинуть законопроект. Каптур надеется, что к февралю в Конгрессе придут к согласию.

"Задержка в палате представителей очень опасна для Украины и для стран мира в целом. Те, кто ставит на паузу поддержку Украине, расширяет возможности Путина, ХАМАСа и других террористических организаций в мире, России, принимающей боеприпасы от Северной Кореи. Они предоставляют власть тиранам и странам, которые готовят своих людей как предмет, даже берут людей из тюрем и заставляют их воевать без подготовки", — убеждена конгрессвумен.

Детали выделения военной помощи для Украины

По словам Каптур, 4 миллиарда долларов — это частичная помощь Украине, и эта сумма является частью оборонного пакета США. Конгрессвумен отметила, что в истории еще не было случая, чтобы само голосование за оборонный пакет было провалено.

То, что сейчас сделала Россия в Украине, — это большой долг, который она должна платить на международных трибуналах. И возвращение Украине замороженных российских активов — закономерность.

"Россия задолжала Украине очень много, и она должна отвечать за свои действия на глобальных трибуналах. У России нет друзей в плане возвращения замороженных активов даже среди своих людей. Есть активы, которые можно немедленно изъять, но это займет время. Это требует усилий и законодательных изменений, но они обязательно произойдут", — подытожила Каптур.

Напомним, США полностью прекратили поставки оружия и военной техники в Украину. В американском бюджете закончились деньги, выделенные на подобные программы.

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена поддержала законопроект о конфискации активов России для Украины. Поддержка этого шага появилась на фоне блокирования республиканцами в Конгрессе выделения Киеву более 60 миллиардов долларов.