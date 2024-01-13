Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Коли Україна отримає фінансову допомогу від США — прогноз arrow

Коли Україна отримає фінансову допомогу від США — прогноз

13 січня 2024 06:36
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Допомога США Україні: коли виділять та яка сума
Один із пакетів військової допомоги від США Україні. Фото: www.defense.gov
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Наразі американський Конгрес вирішує питання пошуку коштів на власний бюджет, особливо в частині контролю над південним кордоном.

А от рішення по виділенню фінансової допомоги Україні у розмірі 61 млрд доларів може бути прийняте в січні-лютому цього року.

Читайте також:

Про це в інтервʼю Новини.LIVE сказав Уріель Епштейн, виконавчий директор американської некомерційної організації Renew Democracy Initiative.

"65%, що "за рішення Україні" проголосують у січні, 85% — що у лютому. Багато політиків погоджуються, що затягування часу — це катастрофа та криза. Це питання слід вирішувати вже", — сказав він.

Епштейн підкреслив, що нинішні дебати у Конгресі не мають жодного відношення до України. Вони стосуються південного кордону США та контролю над міграцією звідти. І як тільки політики домовляться,— всі інші рішення, як по Україні, так і по Ізраїлю, відразу пройдуть.

Уріель Епштейн
Уріель Епштейн

"Політичний процес у США став настільки отруйним, що праві республіканці взяли українців в заручники. І як американцю мені соромно, що ми ось так виглядаємо на світовій сцені. Після ухвалення рішення нам треба розібратися, чому цей процес був таким довгим", — наголосив Епштейн.

Він також додав, що сума допомоги Україні у розмірі 61 млрд доларів становить 5% із бюджету США на самооборону.

"І цими 5% Україна зруйнувала 50% армії РФ. Це нуль. Ми могли б подвоїти цю цифру, і все одно це була б гарна угода. Дуже шкода, що не всі республіканці це розуміють. Таке довге ухвалення рішення — безкоштовний виграш Путіна", — підсумував Епштейн.

Нагадаємо, згідно заяви президента США Джо Байдена, Конгрес США нарешті узгодив фінансування роботи уряду на 2024 рік. Американський президент наголошує, що час діяти, та наполягає на допомозі Україні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі