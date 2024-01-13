Допомога США Україні: коли виділять та яка сума

Коли Україна отримає фінансову допомогу від США — прогноз
Наразі американський Конгрес вирішує питання пошуку коштів на власний бюджет, особливо в частині контролю над південним кордоном.
А от рішення по виділенню фінансової допомоги Україні у розмірі 61 млрд доларів може бути прийняте в січні-лютому цього року.
Про це в інтервʼю Новини.LIVE сказав Уріель Епштейн, виконавчий директор американської некомерційної організації Renew Democracy Initiative.
"65%, що "за рішення Україні" проголосують у січні, 85% — що у лютому. Багато політиків погоджуються, що затягування часу — це катастрофа та криза. Це питання слід вирішувати вже", — сказав він.
Епштейн підкреслив, що нинішні дебати у Конгресі не мають жодного відношення до України. Вони стосуються південного кордону США та контролю над міграцією звідти. І як тільки політики домовляться,— всі інші рішення, як по Україні, так і по Ізраїлю, відразу пройдуть.
"Політичний процес у США став настільки отруйним, що праві республіканці взяли українців в заручники. І як американцю мені соромно, що ми ось так виглядаємо на світовій сцені. Після ухвалення рішення нам треба розібратися, чому цей процес був таким довгим", — наголосив Епштейн.
Він також додав, що сума допомоги Україні у розмірі 61 млрд доларів становить 5% із бюджету США на самооборону.
"І цими 5% Україна зруйнувала 50% армії РФ. Це нуль. Ми могли б подвоїти цю цифру, і все одно це була б гарна угода. Дуже шкода, що не всі республіканці це розуміють. Таке довге ухвалення рішення — безкоштовний виграш Путіна", — підсумував Епштейн.
Нагадаємо, згідно заяви президента США Джо Байдена, Конгрес США нарешті узгодив фінансування роботи уряду на 2024 рік. Американський президент наголошує, що час діяти, та наполягає на допомозі Україні.
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