Помощь США Украине: когда выделят и какая сумма

Один из пакетов военной помощи от США. Фото: www.defense.gov

В настоящее время американский Конгресс решает вопрос поиска средств на собственный бюджет, особенно в части контроля над южной границей.

А вот решение по выделению финансовой помощи Украине в размере 61 млрд долларов может быть принято в январе-феврале этого года.

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Об этом в интервью Новини.LIVE сказал Уриэль Эпштейн, исполнительный директор американской некоммерческой организации Renew Democracy Initiative.

"65%, что "за решение Украины" проголосуют в январе, 85% — в феврале. Многие политики соглашаются, что затягивание времени — это катастрофа и кризис. Этот вопрос следует решать уже", — сказал он.

Эпштейн подчеркнул, что нынешние дебаты в Конгрессе не имеют никакого отношения к Украине. Они касаются южной границы США и контроля над миграцией оттуда. И как только политики договорятся, все остальные решения, как по Украине, так и по Израилю, сразу пройдут.

Уриэль Эпштейн

"Политический процесс в США стал настолько ядовитым, что правые республиканцы взяли украинцев в заложники. И как американцу мне стыдно, что мы вот так смотримся на мировой сцене. После принятия решения нам нужно разобраться, почему этот процесс был таким долгим", — подчеркнул Эпштейн.

Он также добавил, что сумма помощи Украине в размере 61 млрд. долларов составляет 5% из бюджета США на самооборону.

"И этими 5% Украина разрушила 50% армии РФ. Это ноль. Мы могли бы удвоить эту цифру, и все равно это было бы хорошее соглашение. Очень жаль, что не все республиканцы это понимают. Такое долгое принятие решения — бесплатный выигрыш Путина", – подытожил Эпштейн.

Напомним, согласно заявлению президента США Джо Байдена, Конгресс США наконец-то согласовал финансирование работы правительства на 2024 год. Американский президент отмечает, что пора действовать, и настаивает на помощи Украине.