Стало известно, когда Конгресс США может быть принят временный проект финансирования правительства

Палата представителей США. Фото: Reuters

В Конгрессе Соединенных штатов на следующей неделе может быть принят проект по продолжению финансирования работы правительства США. Его готовят на фоне угрозы шатдауна.

Об этом пишет Politico.

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Проект США по продолжению финансирования

Как передает издание, несмотря на то что спикер Палаты представителей Майк Джонсон отверг идею еще одного краткосрочного продолжения финансирования, лидеры Палаты представителей и Сената поддерживают этот план.

"По словам источника, согласно новому плану, финансирование некоторых федеральных агентств закончится 1 марта, тогда как финансирование других будет продолжаться до 8 марта", — говорится в сообщении.

Помощь от США — что известно

Добавим, что сейчас американский Конгресс решает вопрос поиска средств на собственный бюджет, особенно в части контроля над южной границей.

Ранее в США заявили, что конгрессмены примут свой оборонный бюджет после того, как смогут проголосовать за дальнейшую военную помощь Украине. Это сделано для того, чтобы деньги в помощь нашей стране и Израилю не брались из средств на оборону Соединенных Штатов.

Добавим, Украина продолжает получать помощь от США по предварительным закупкам. Снабжения продолжаются и снижения нет. Правда, приоритетом является согласование Конгрессом пакета в 61 миллиард долларов, ведь у Пентагона заканчиваются деньги.