Стало известно, когда Конгресс США может быть принят временный проект финансирования правительства
В Конгрессе Соединенных штатов на следующей неделе может быть принят проект по продолжению финансирования работы правительства США. Его готовят на фоне угрозы шатдауна.
Об этом пишет Politico.
Проект США по продолжению финансирования
Как передает издание, несмотря на то что спикер Палаты представителей Майк Джонсон отверг идею еще одного краткосрочного продолжения финансирования, лидеры Палаты представителей и Сената поддерживают этот план.
"По словам источника, согласно новому плану, финансирование некоторых федеральных агентств закончится 1 марта, тогда как финансирование других будет продолжаться до 8 марта", — говорится в сообщении.
Помощь от США — что известно
Добавим, что сейчас американский Конгресс решает вопрос поиска средств на собственный бюджет, особенно в части контроля над южной границей.
Ранее в США заявили, что конгрессмены примут свой оборонный бюджет после того, как смогут проголосовать за дальнейшую военную помощь Украине. Это сделано для того, чтобы деньги в помощь нашей стране и Израилю не брались из средств на оборону Соединенных Штатов.
Добавим, Украина продолжает получать помощь от США по предварительным закупкам. Снабжения продолжаются и снижения нет. Правда, приоритетом является согласование Конгрессом пакета в 61 миллиард долларов, ведь у Пентагона заканчиваются деньги.
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