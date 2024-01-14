Конгресс США согласовал новый проект временного финансирования правительства, — Politico

Конгресс США. Фото: brookings.edu

В Конгрессе США достигли договоренности лидеры Палаты представителей и Сената по поводу нового проекта временного финансирования правительства. Федеральные учреждения получат его в начале марта.

Об этом пишет Politico.

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Лидеры Палаты представителей и Сената поддерживают временный план финансирования, несмотря на то, что спикер Майк Джонсон ранее отверг идею еще одного краткосрочного продолжения финансирования.

Так, новый проект финансирования позволит федеральным учреждениям работать на двух разных временных промежутках, как и нынешний временный "шатдаун".

Отмечается, что финансирование для части федеральных ведомств будет продлено до 1 марта, для остальных — до 8 марта.

Известно, что голосование по проекту состоится на следующей неделе.

Согласованный финансовый план на 2024 год в значительной степени придерживается общих показателей бюджета, установленных соглашением об ограничении долга.

Ранее мы писали, что в Конгрессе Соединенных штатов на следующей неделе может быть принят проект по продолжению финансирования работы правительства США. Его готовят на фоне угрозы шатдауна.

Кроме того, Конгресс США сумел достичь соглашения по финансированию правительства в 2024 году. Это решение поможет избежать шатдауна.