Миграционный кризис в США — в Техасе отказались выполнять приказы Байдена
В Верховном суде США было принято решение о федеральных агентах и Национальной гвардии, которые должны убрать колючую проволоку из границы Техаса и Мексики, которую установили власти штата. Однако на это негативно отреагировал губернатор штата Грег Эбботт, из-за чего он приказал стражам порядка наоборот начать возводить укрепления, чтобы сдержать поток нелегальных мигрантов.
Об этом пишет Newsweek.
Какое решение приняли власти Техаса
Известно, что 24 января они обнародовали письмо, в котором ссылаются на "конституционные полномочия Техаса защищать себя" от того, что он назвал "вторжением" мигрантов в штат.
Civil war in Texas, US?— The Poll Lady (@ThePollLady) 26 января 2024
Since Biden's federal government был letting ilegal migrants в country unchecked (voter scam) в штате Texas took matters в их своїх лавах і забезпечений контролем border patrol defying Biden administration and US Supreme Court.
Now Biden… pic.twitter.com/syro3aRkZ0
Кроме того, он упомянул и статью из конституции США, в которой разрешается объявить военное положение в штате и действовать без разрешения федерального правительства.
"Его (Байдена. — Ред.) действия вызвали беспрецедентное вторжение, от которого мы должны защищаться", — подчеркнул Эббот.
Кто поддержал Эббота
Также в заявлении, опубликованном 25 января, говорится о поддержке для Эббота от 25 губернаторов-республиканцев.
"Техас имеет конституционное право защищать себя и нацию", — говорится в заявлении.
В то же время по словам губернатора Оклахомы Кевина Ститта, произошедшая ситуация является "пороховой бочкой".
"Байден окажется в тяжелой ситуации, если он попытается федерализовать эти войска... Я думаю, что они окажутся перед сложным выбором — защитить свою родину или следовать указаниям Байдена", — объяснил Ститт.
Солидарность со стороны Трампа
В свою очередь экс-президент США Дональд Трамп, который является претендентом на этот пост, тоже поддержал Техас и призвал "все штаты разместить в Техасе свою охрану, чтобы предотвратить въезд нелегалов и вывести их обратно через границу".
Более того, пользователи соцсети X не исключили случая, что из-за противостояния федерального правительства США и отдельных штатов в стране может возникнуть гражданская война.
Напомним, бывший президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в Конгрессе отвергнуть компромисс по безопасности границ. Ранее действующий лидер страны Джо Байден согласился на усиление иммиграционной политики, к которому привязан вопрос о помощи Украине.
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