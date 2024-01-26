Миграционный кризис в США — в Техасе отказались выполнять приказы Байдена

Военнослужащие Нацгвардии США устанавливают заборы и колючую проволоку на границе Техаса. Фото: REUTERS/Go Nakamura

В Верховном суде США было принято решение о федеральных агентах и Национальной гвардии, которые должны убрать колючую проволоку из границы Техаса и Мексики, которую установили власти штата. Однако на это негативно отреагировал губернатор штата Грег Эбботт, из-за чего он приказал стражам порядка наоборот начать возводить укрепления, чтобы сдержать поток нелегальных мигрантов.

Об этом пишет Newsweek.

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Известно, что 24 января они обнародовали письмо, в котором ссылаются на "конституционные полномочия Техаса защищать себя" от того, что он назвал "вторжением" мигрантов в штат.

Civil war in Texas, US?



Since Biden's federal government был letting ilegal migrants в country unchecked (voter scam) в штате Texas took matters в их своїх лавах і забезпечений контролем border patrol defying Biden administration and US Supreme Court.



Now Biden… pic.twitter.com/syro3aRkZ0 — The Poll Lady (@ThePollLady) 26 января 2024

Кроме того, он упомянул и статью из конституции США, в которой разрешается объявить военное положение в штате и действовать без разрешения федерального правительства.

"Его (Байдена. — Ред.) действия вызвали беспрецедентное вторжение, от которого мы должны защищаться", — подчеркнул Эббот.

Солдаты Нацгвардии США стоят на морских контейнерах, которые используются в качестве пограничных ограждений в Техасе. Фото: REUTERS/Go Nakamura

Кто поддержал Эббота

Также в заявлении, опубликованном 25 января, говорится о поддержке для Эббота от 25 губернаторов-республиканцев.

"Техас имеет конституционное право защищать себя и нацию", — говорится в заявлении.

В то же время по словам губернатора Оклахомы Кевина Ститта, произошедшая ситуация является "пороховой бочкой".

Группа мигрантов пытается пройти через изгородь из колючей проволоки в Техасе. Фото: REUTERS/Go Nakamura

"Байден окажется в тяжелой ситуации, если он попытается федерализовать эти войска... Я думаю, что они окажутся перед сложным выбором — защитить свою родину или следовать указаниям Байдена", — объяснил Ститт.

Солидарность со стороны Трампа

В свою очередь экс-президент США Дональд Трамп, который является претендентом на этот пост, тоже поддержал Техас и призвал "все штаты разместить в Техасе свою охрану, чтобы предотвратить въезд нелегалов и вывести их обратно через границу".

Солдаты Нацгвардии США в Техасе. Фото: REUTERS/Go Nakamura

Более того, пользователи соцсети X не исключили случая, что из-за противостояния федерального правительства США и отдельных штатов в стране может возникнуть гражданская война.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в Конгрессе отвергнуть компромисс по безопасности границ. Ранее действующий лидер страны Джо Байден согласился на усиление иммиграционной политики, к которому привязан вопрос о помощи Украине.