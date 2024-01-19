Трамп закликав відкинути компроміс щодо мігрантів — від цього залежить допомога Україні

Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo

Колишній президент США Дональд Трамп закликав республіканців у Конгресі відкинути компроміс щодо безпеки кордонів. Раніше чинний лідер країни Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики, до якого прив’язане питання допомоги Україні.

Про це пише The Hill.

Читайте також:

Трамп закликав відкинути компроміс Байдена

Зазначається, що Трамп заявив республіканцям, що вони повинні сказати "ні" будь-якій угоді, яка не містить "всього необхідного" для зупинки потоку мігрантів. Це послання було адресоване новому спікеру Палати представників Майку Джонсону, щоб він дотримувався цієї лінії.

Видання пише, що Джонсон перебуває під тиском з боку Республіканської партії Сенату і Білого дому, які вимагають від нього погодитися на угоду, що готується в Сенаті.

Водночас члени керівної команди Макконнелла негайно виступили проти заклику Трампа, бо це виглядає як спроба зірвати угоду із Сенатом.

Також лідер республіканців у Сенаті Джон Тьюн вважає, що пакет щодо безпеки кордону і України — це найкращий шанс для республіканців зупинити потік мігрантів, який лише в грудні перевищив 300 тис. осіб. Це рекордний місячний показник за всю історію.

"Там є низка пунктів, які є хорошою, консервативною політикою щодо кордонів, яку ми намагалися втілити в життя роками", — зауважив він.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики, яку розробляють у Сенаті. Угода має бути ухвалена в обмін на новий пакет військової допомоги для України.

Також ми писали, що спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер прокоментувала затримку допомоги. Сполучені Штати усвідомлюють виклики, які пов'язані з цим питанням.