Трамп призвал отвергнуть компромисс по поводу мигрантов — от этого зависит помощь Украине

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo

Бывший президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в Конгрессе отвергнуть компромисс по безопасности границ. Ранее действующий лидер страны Джо Байден согласился на усиление иммиграционной политики, к которому привязан вопрос о помощи Украине.

Об этом пишет The Hill.

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Трамп призвал отвергнуть компромисс Байдена

Отмечается, что Трамп заявил республиканцам, что они должны сказать "нет" любому соглашению, не содержащему "всего необходимого" для остановки потока мигрантов. Это послание было адресовано новому спикеру Палаты представителей Майку Джонсону, чтобы он придерживался этой линии.

Издание пишет, что Джонсон находится под давлением со стороны Республиканской партии Сената и Белого дома, которые требуют от него согласиться на готовящееся в Сенате соглашение.

В то же время члены руководящей команды Макконнелла немедленно выступили против призыва Трампа, потому что это выглядит как попытка сорвать соглашение с Сенатом.

Также лидер республиканцев в Сенате Джон Тьюн считает, что пакет безопасности границы и Украины — это лучший шанс для республиканцев остановить поток мигрантов, который только в декабре превысил 300 тыс. человек. Это рекордный месячный показатель за всю историю.

"Там есть ряд пунктов, которые являются хорошей, консервативной политикой по границам, которую мы пытались претворить в жизнь годами", — отметил он.

Напомним, что президент США Джо Байден согласился на усиление иммиграционной политики, разрабатываемой в Сенате. Соглашение должно быть принято в обмен на новый пакет военной помощи для Украины.

Также мы писали, что спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер прокомментировала задержку помощи. Соединенные Штаты осознают вызовы, связанные с этим вопросом.