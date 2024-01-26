Губернатор Техасу заявив, що готовий до конфлікту з урядом США

Губернатор штату Техас Грег Еббот. Фото: Reuters

Губернатор штату Техас Грег Еббот оголосив, що кидає виклик адміністрації президента Джо Байдена та Верховному суду Сполучених Штатів. Він наказав силовикам Техасу взяти під контроль американо-мексиканський кордон та встановити ще більше колючого дроту для стримування міграції.

Про це повідомляє The Guardian.

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У понеділок Верховний суд постановив, що федеральні агенти можуть зняти колючий дріт з техасько-мексиканського кордону, який був встановлений владою штату, в тому числі Національною гвардією Техасу.

Це викликало рішучу протидію губернатора Грега Еббота, який у середу оприлюднив лист, в якому послався на "конституційні повноваження Техасу захищати себе" від того, що він назвав "вторгненням" мігрантів до штату "Самотньої зірки".

В свою чергу, два конгресмени-демократи з Техасу запропонували президенту Джо Байдену федералізувати Національну гвардію Техасу, виводячи її з-під контролю Еббота.

"Республіканські" штати підтримали Техас

25 губернаторів-республіканців оприлюднили заяву, в якій висловили "солідарність" з Ебботтом, додавши: "Техас має конституційне право захищати себе і націю".

Також у заяві, опублікованій у четвер, Дональд Трамп, який з невеликим відривом є фаворитом на посаду кандидата в президенти від Республіканської партії у 2024 році, закликав інші штати направити свої національні гвардії до Техасу, щоб підтримати губернатора

"Перед обличчям цієї катастрофи для національної безпеки, громадської безпеки та охорони здоров’я Техас справедливо послався на положення Конституції про вторгнення, і йому повинна бути надана повна підтримка для відбиття вторгнення", — вважає Трамп.

ЗМІ повідомляють, що щонайменше десять Національних гвардій від різних штатів вирушили в бік Техасу.

Що може статися

У разі, якщо президент Байден федералізує Національну гвардію Техасу, Деніел Міллер, голова Техаського націоналістичного руху, який виступає за незалежність, закликав Еббота значно розширити і мілітаризувати гвардію штату Техас, яка наразі не може бути федералізована.

Тисячі солдатів Національної гвардії Техасу наразі беруть участь в операції "Самотня зірка", яку Ебботт розпочав у 2021 році для посилення безпеки кордонів.

Раніше ми повідомляли, що в Техасі відмовилися виконувати накази Байдена і Верховного суду США прибрати колючий дріт на кордоні США і Мексики.