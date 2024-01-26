Губернатор Техаса заявил, что готов к конфликту с правительством США

Губернатор штата Техас Грег Эббот. Фото: Reuters

Губернатор штата Техас Грег Эббот объявил, что бросает вызов администрации президента Джо Байдена и Верховному суду Соединенных Штатов. Он приказал силовикам Техаса взять под контроль американо-мексиканскую границу и установить еще больше колючей проволоки для сдерживания миграции.

Об этом сообщает The Guardian.

Читайте также:

Техас берет границу под контроль

В понедельник Верховный суд постановил, что федеральные агенты могут снять колючую проволоку с техасско-мексиканской границы, установленной властями штата, в том числе Национальной гвардией Техаса.

Это вызвало решительное противодействие губернатору Грегу Эбботу, который в среду обнародовал письмо, в котором сослался на "конституционные полномочия Техаса защищать себя" от того, что он назвал "вторжением" мигрантов в штат "Одинокой звезды".

В свою очередь, два конгрессмена-демократа из Техаса предложили президенту Джо Байдену федерализовать Национальную гвардию Техаса, выводя ее из-под контроля Эббота.

"Республиканские" штаты поддержали Техас

25 губернаторов-республиканцев обнародовали заявление, в котором выразили "солидарность" с Эбботтом, добавив: "Техас имеет конституционное право защищать себя и нацию".

Также в заявлении, опубликованном в четверг, Дональд Трамп, который с небольшим отрывом является фаворитом на пост кандидата в президенты от Республиканской партии в 2024 году, призвал другие штаты направить свои национальные гвардии в Техас, чтобы поддержать губернатора

"Перед лицом этой катастрофы для национальной безопасности, общественной безопасности и здравоохранения Техас справедливо сослался на положение Конституции о вторжении, и ему должна быть предоставлена полная поддержка для отражения вторжения", — считает Трамп.

СМИ сообщают, что, по меньшей мере, десять Национальных гвардий от разных штатов отправились в сторону Техаса.

Что может произойти

В случае, если президент Байден федерализует Национальную гвардию Техаса, Дэниел Миллер, глава Техасского националистического движения, выступающего за независимость, призвал Эббота значительно расширить и милитаризировать гвардию штата Техас, которая пока не может быть федерализирована.

Тысячи солдат Национальной гвардии Техаса участвуют в операции "Одинокая звезда", которую Эбботт начал в 2021 году для усиления безопасности границ.

Ранее мы сообщали, что в Техасе отказались выполнять приказы Байдена и Верховного суда США убрать проволоку на границе США и Мексики.