CША вперше за 15 років розмістять у Британії ядерну зброю

Американський винищувач F-35 Lightning, який може нести ядерну зброю, супроводжує есмінець ВМС США Zumwalt. Фото: оф.сайт ВМС США

В Сполучених Штатах Америки хочуть знову розмістити свою ядерну зброю на авіабазі "Лейкенхіт" у Великій Британії. Раніше вона зберігалась там з часів "Холодної війни" аж до 2008 року.

Про це повідомляє The Telegraph.

Читайте також:

США перекинуть до Великої Британії ядерну зброю

Згідно з контрактами на закупівлю для будівництва нового об’єкта на авіабазі Королівських ВПС "Лейкенхіт" у Саффолку, інформація про те, що США збираються розмістити на авіабазі ядерну зброю, яка втричі перевищує потужність атомної бомби "Товстун", яку скинули на японську Хіросіму.

Вочевидь, мова йде про американські гравітаційні термоядерні бомби B61-12, які мають потужність до 50 кілотонн. Таку зброю може нести винищувач останнього покоління F-35 "Лайтнінг".

F-35 проводить контрольний скид термоядерної бомби B61-12. Джерело: Naked Science/theaviationist

Також в документах зазначено, що у Пентагоні замовили для бази нове обладнання, в тому числі й балістичні щити для захисту військовослужбовців.

Як зазначається, американська ядерна зброя була розміщена в низці європейських країн в добу Холодної війни. З Великої Британії її вивезли 2008 року, але зараз змушені повертати через російське вторгнення в Україну.

Події у США — останні новини

Нагадаємо, що раніше у Верховному суді США було ухвалено рішення щодо федеральних агентів та Національної гвардії, які повинні прибрати колючий дріт з кордону Техасу та Мексики, який встановила влада штату.

Губернатор штату Техас Грег Еббот. Фото: Reuters

Проте на це негативно відреагував губернатор штату Грег Ебботт, через що він наказав правоохоронцям навпаки почати зводити укріплення, аби стримати потік нелегальних мігрантів. Він оголосив про виклик адміністрації президента Джо Байдена та Верховному суду США, наказавши силовикам Техасу взяти під контроль американо-мексиканський кордон, та встановити ще більше дроту.

В Білому домі висловили свою стурбованість розвитком подій, та водночас понад десять штатів відправили загони Національні гвардії у Техас на підтримку Еббота.