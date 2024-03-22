Почему так мало людей пришло на выборы в Новой Каховке — в город приехала российская ревизия

Выборы в России. Фото: росСМИ

Проходившие и на оккупированных территориях Украины выборы президента России имели ожидаемый результат, однако неожиданностью для россиян стало крайне малое количество людей, пришедших голосовать. Поэтому в Новую Каховку приехала ревизия из России.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко.

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Выборы президента России на части оккупированных территорий начались еще за 2-3 недели до их официального начала, так что 17 марта не стало масштабным событием.

Однако, несмотря на столь растянутый период выборов, проголосовало очень мало людей.

"Есть информация, что реально участие приняло очень малое количество населения в выборах. То, что там цифры были сфабрикованы, — это понятно. Но, учитывая, что малое количество приняло, приехали определенные структуры разбираться с этим — почему так случилось, что это за нелояльность такая", — сообщил городской голова Новой Каховки.

Эти проверки вызывают дополнительное напряжение у жителей города.

"Проверяют, кто, где, на каких участках. Участки же привязаны территориально. Почему, из каких домов не приехали, живут ли в этих домах люди. То есть выявляется реальное количество проживающих и реально кто пришел на тот или иной участок", — добавил Владимир Коваленко.

Напомним, в осушенное ранее Каховское водохранилище снова начала прибывать вода, в связи с весенним таянием снегов.

Также отметим, что сам город уже более месяца имеет серьезные перебои со светом, связью и водоснабжением.