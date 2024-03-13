Вʼїзд до Нової Каховки. Фото: google.com

Найбільший мікрорайон Нової Каховки вже четвертий тиждень без світла та інтернету, а також з обмеженим постачанням води. Тим часом над містом окупанти ведуть постійні обстріли по позиціях Збройних сил України.

Детальніше про ситуацію в місті Новини.LIVE розповів міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко.

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Відключення світла та води в місті

Найбільший мікрорайон Нової Каховки Сокіл вже четвертий тиждень без світла та інтернету. Вода подається по годинах.

Через те, що місто на індивідуальному опаленні, у квартирах холодно, адже без електроенергії люди не можуть запустити газові котли.

"Єдине, що залишилось від цивілізації, — це газ. Люди нагрівають воду, наливають в пластмасові пляшки, і таким чином намагаються ніч переспати під 2-3 ковдрами. Наприклад, сьогодні вночі в Новій Каховці було 0 градусів. За такої температури, коли квартира не опалюється, дуже важко", — розповів Володимир Коваленко.

Соціальні виплати в окупації

Раніше окупаційна влада видавала містянам фінансову допомогу в розмірі 10 тисяч рублів. Можна було просто прийти та записатися на отримання цієї допомоги.

Однак зараз ці виплати отримати вже не так просто.

"Тепер потрібно, щоб, якщо ти пенсійного віку, ти маєш отримати посвідчення, що ти російський пенсіонер, і тільки при цьому тобі почнуть оформляти офіційно пенсію, і ти можеш отримати вже як пенсію ці гроші, а не як допомогу, яку давали всім", — пояснив міський голова.

Обстріли над Новою Каховкою

За словами місцевих, через місто постійно летять ракети по позиціях Збройних сил України.

"Летить на правий берег, летить туди, за Корсунки, в бік Кринок. Тобто обстріли території і деокупованої, яка належить Новокаховській громаді, і не тільки — поряд там Камʼянка, Миколаївка, і туди летить з Новокаховської громади. Ну, і на лівий берег, де закріпилися наші Збройні сили", — повідомив мер міста.

Нагадаємо, наприкінці лютого окупанти встановили міномет на даху Палацу культури в Новій Каховці і вели обстріли по самому місту.

Також зазначимо, що є версія, що за підривом двох виборчих дільниць в місті також стоїть окупаційна влада.