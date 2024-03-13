Без света и интернета почти месяц — мэр Новой Каховки рассказал о ситуации в городе

Въезд в Новую Каховку. Фото: google.com

Крупнейший микрорайон Новой Каховки уже четвертую неделю без света и интернета, а также с ограниченной поставкой воды. Тем временем над городом оккупанты ведут постоянные обстрелы по позициям Вооруженных сил Украины.

Детальнее о ситуации в городе Новини.LIVE рассказал мэр Новой Каховки Владимир Коваленко.

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Отключение света и воды в городе

Крупнейший микрорайон Новой Каховки Сокол уже четвертую неделю без света и интернета. Вода подается по часам.

Из-за того, что город на индивидуальном отоплении, в квартирах холодно, ведь без электроэнергии люди не могут запустить газовые котлы.

"Единственное, что осталось от цивилизации, — это газ. Люди нагревают воду, наливают в пластмассовые бутылки и таким образом пытаются ночь переспать под 2-3 одеялами. Например, сегодня ночью в Новой Каховке было 0 градусов. При такой температуре, когда квартира не отапливается, очень тяжело", — рассказал Владимир Коваленко.

Социальные выплаты в оккупации

Ранее оккупационные власти выдавали горожанам финансовую помощь в размере 10 тысяч рублей. Можно было просто прийти и записаться на получение этой помощи.

Однако сейчас эти выплаты получить уже не так-то просто.

"Теперь нужно, чтобы, если ты пенсионного возраста, ты должен получить удостоверение, что ты российский пенсионер, и только при этом начнут оформлять официально пенсию, и ты можешь получить уже как пенсию эти деньги, а не как помощь, которую давали всем", — объяснил городской голова.

Обстрелы над Новой Каховкой

По словам местных, через город постоянно летают ракеты по позициям Вооруженных сил Украины.

"Летит на правый берег, летит туда, за Корсунки, в сторону Кринок. То есть обстрелы территории и деоккупированной, принадлежащей Новокаховской громаде, и не только рядом там Каменка, Николаевка, и туда летит из Новокаховской громады. Ну, и на левый берег, где закрепились наши Вооруженные силы", — сообщил мэр города.

Напомним, в конце февраля оккупанты установили миномет на крыше Дворца культуры в Новой Каховке и вели обстрелы по самому городу.

Также отметим, что есть версия, что за подрывом двух избирательных участков в городе также стоят оккупационные власти.