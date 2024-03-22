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Чому так мало людей прийшло на вибори у Новій Каховці — у місто приїхала російська ревізія

22 березня 2024 06:30
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Чому так мало людей прийшло на вибори у Новій Каховці — у місто приїхала російська ревізія
Вибори в Росії. Фото: росЗМІ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Вибори президента Росії, які проходили й на окупованих територіях України, мали очікуваний результат, однак неочікуванням для росіян стала вкрай мала кількість людей, що прийшли голосувати. Тож до Нової Каховки приїхала ревізія з Росії. 

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко. 

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Вибори президента Росії на частині окупованих територій почалися ще за 2-3 тижні до їхнього офіційного початку, тож 17 березня не стало масштабною подією. 

Однак, попри такий розтягнутий період виборів, проголосувало вкрай мало людей. 

"Є інформація, що реально участь взяла дуже мала кількість населення в виборах. Те, що там цифри були сфабриковані, — то це зрозуміло. Але, враховуючи, що мала кількість взяла, приїхали певні структури розбиратися з цим — чому так сталося, що це за нелояльність така", — повідомив міський голова Нової Каховки. 

Ці перевірки викликають додаткову напругу у мешканців міста.

"Перевіряють, хто, де, на яких дільницях. Дільниці ж привʼязані територіально. Чому, з яких будинків не приїхали, чи живуть у цих будинках люди. Тобто виявляється реальна кількість проживаючих і реально хто прийшов на ту чи іншу дільницю", — додав Володимир Коваленко. 

Нагадаємо, в осушене раніше Каховське водосховище знову почала прибувати вода, через весняне танення снігів.

Також зазначимо, що саме місто вже понад місяць має серйозні перебої зі світлом, звʼязком та водопостачанням. 

вибори
окупанти
окупація
Нова Каховка
Росія

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