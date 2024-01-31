Введет ли Франция эмбарго на украинскую агропродукцию — заявление Макрона в Швеции

Выступление Эммануэля Макрона в Швеции. Фото: Henrik Montgomery/REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон стал выступать за введение определенных предохранителей по импорту украинской агропродукции. По его словам, это необходимо для защиты интересов и работы французских фермеров.

Об этом сообщает Politico.

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Как пишет издание, рост протестов среди французских аграриев может подтолкнуть влиятельных участников команды французского президента, чтобы обвинить Брюссель в бедах фермеров.

Как сказал Макрон в Швеции, он будет просить "о некоторых очень конкретных вещах" для защиты интересов фермеров Франции. Среди них:

исключение из требования ЕС к аграриям оставить незанятой часть своей земли для поддержания биоразнообразия;

ограничить импорт мяса птицы и зерна из Украины.

Издание отметило, что за аналогичный импорт выступают и члены правительства из других стран-участниц ЕС. Поэтому в среду министр аграрной политики Марк Фесно встретится по этому поводу с польским еврокомиссаром по сельскому хозяйству Янушем Войцеховским, еврокомиссаром с внутреннего рынка Тьерри Бретоном и вице-премьером Бельгии Петрой де Суттер.

Напомним, что ранее Эммануэль Макрон заявил, что страны Европы должны быть готовы компенсировать помощь для Украины в случае прекращения поддержки от Соединенных Штатов Америки. Он призвал шведов поддерживать Украину "в долгосрочной перспективе".

Также незадолго до этого издание Bloomberg заявило, что французский президент поссорился с немецким канцлером Олафом Шольцем из-за военной помощи Украине.