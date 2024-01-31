Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Введет ли Франция эмбарго на украинскую агропродукцию — заявление Макрона в Швеции arrow

Введет ли Франция эмбарго на украинскую агропродукцию — заявление Макрона в Швеции

31 января 2024 22:15
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Введет ли Франция эмбарго на украинскую агропродукцию — заявление Макрона в Швеции
Выступление Эммануэля Макрона в Швеции. Фото: Henrik Montgomery/REUTERS
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Франции Эммануэль Макрон стал выступать за введение определенных предохранителей по импорту украинской агропродукции. По его словам, это необходимо для защиты интересов и работы французских фермеров.

Об этом сообщает Politico.

Читайте также:

Макрон хочет установить ограничения на украинскую продукцию

Как пишет издание, рост протестов среди французских аграриев может подтолкнуть влиятельных участников команды французского президента, чтобы обвинить Брюссель в бедах фермеров.

Как сказал Макрон в Швеции, он будет просить "о некоторых очень конкретных вещах" для защиты интересов фермеров Франции. Среди них:

  • исключение из требования ЕС к аграриям оставить незанятой часть своей земли для поддержания биоразнообразия;
  • ограничить импорт мяса птицы и зерна из Украины.

Издание отметило, что за аналогичный импорт выступают и члены правительства из других стран-участниц ЕС. Поэтому в среду министр аграрной политики Марк Фесно встретится по этому поводу с польским еврокомиссаром по сельскому хозяйству Янушем Войцеховским, еврокомиссаром с внутреннего рынка Тьерри Бретоном и вице-премьером Бельгии Петрой де Суттер.

Напомним, что ранее Эммануэль Макрон заявил, что страны Европы должны быть готовы компенсировать помощь для Украины в случае прекращения поддержки от Соединенных Штатов Америки. Он призвал шведов поддерживать Украину "в долгосрочной перспективе".

Также незадолго до этого издание Bloomberg заявило, что французский президент поссорился с немецким канцлером Олафом Шольцем из-за военной помощи Украине.

Франция
Эммануэль Макрон
Швеция
Украина
импорт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме