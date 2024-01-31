Введет ли Франция эмбарго на украинскую агропродукцию — заявление Макрона в Швеции
Президент Франции Эммануэль Макрон стал выступать за введение определенных предохранителей по импорту украинской агропродукции. По его словам, это необходимо для защиты интересов и работы французских фермеров.
Об этом сообщает Politico.
Макрон хочет установить ограничения на украинскую продукцию
Как пишет издание, рост протестов среди французских аграриев может подтолкнуть влиятельных участников команды французского президента, чтобы обвинить Брюссель в бедах фермеров.
Как сказал Макрон в Швеции, он будет просить "о некоторых очень конкретных вещах" для защиты интересов фермеров Франции. Среди них:
- исключение из требования ЕС к аграриям оставить незанятой часть своей земли для поддержания биоразнообразия;
- ограничить импорт мяса птицы и зерна из Украины.
Издание отметило, что за аналогичный импорт выступают и члены правительства из других стран-участниц ЕС. Поэтому в среду министр аграрной политики Марк Фесно встретится по этому поводу с польским еврокомиссаром по сельскому хозяйству Янушем Войцеховским, еврокомиссаром с внутреннего рынка Тьерри Бретоном и вице-премьером Бельгии Петрой де Суттер.
Напомним, что ранее Эммануэль Макрон заявил, что страны Европы должны быть готовы компенсировать помощь для Украины в случае прекращения поддержки от Соединенных Штатов Америки. Он призвал шведов поддерживать Украину "в долгосрочной перспективе".
Также незадолго до этого издание Bloomberg заявило, что французский президент поссорился с немецким канцлером Олафом Шольцем из-за военной помощи Украине.
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