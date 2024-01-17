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Макрон заявив, що незабаром поставить Україні близько 40 ракет SCALP та кілька сотень бомб

17 січня 2024 03:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Макрон заявив, що незабаром поставить Україні близько 40 ракет SCALP та кілька сотень бомб
Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що незабаром Україні поставлять ще "близько 40 ракет великої дальності SCALP і кілька сотень бомб". Також французький лідер анонсував свій приїзд в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

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Макрон зазначив, що в лютому має намір приїхати в Україну, щоб завершити роботу над двосторонньою угодою про гарантії безпеки з нашою державою, згідно з якою Франція зможе постачати "більш досконалу зброю".

Він також наголосив, що найближчими тижнями буде поставлено близько 40 ракет дальнього радіуса дії SCALP і кілька сотень бомб.

"Ми збираємося доставити набагато більше обладнання та допомогти Україні тим, що їй потрібно для захисту свого неба. Я сам поїду в Україну в лютому і завершу роботу над цими текстами", — заявив французький президент.

За його словами, європейці мають впевнитися, що Україна й надалі зможе захищатися від Росії. Макрон наголосив, що не можна допустити, аби РФ перемогла, адже тоді під загрозою буде безпека Європи.

За даними видання, Франція вже поставила близько 50 ракет SCALP, дальністю близько 250 км. Це втричі перевищує чинні ракетні потужності України.

Нагадаємо, що Франція продовжуватиме надавати військову техніку Україні. Французький посол в Україні Гаель Вейсьєр заявив, що надалі планується почати виробляти необхідну техніку вже на території нашої держави.

Франція
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Емманюель Макрон
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