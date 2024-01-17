Макрон заявил, что в скором времени поставит Украине около 40 ракет SCALP и несколько сотен бомб

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в скором времени Украине поставят еще "около 40 ракет большой дальности SCALP и несколько сотен бомб". Также французский лидер анонсировал свой приезд в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

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Макрон отметил, что в феврале намерен приехать в Украину, чтобы завершить работу над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности с нашим государством, согласно которому Франция сможет поставлять "более совершенное оружие".

Он также подчеркнул, что в ближайшие недели будет поставлено около 40 ракет дальнего радиуса действия SCALP и несколько сотен бомб.

"Мы собираемся доставить гораздо большее оборудование и помочь Украине тем, что ей нужно для защиты своего неба. Я сам поеду в Украину в феврале и завершу работу над этими текстами", — заявил французский президент.

По его словам, европейцы должны убедиться, что Украина и дальше сможет защищаться от России. Макрон подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы РФ победила, ведь тогда под угрозой будет безопасность Европы.

По данным издания, Франция уже поставила около 50 ракет SCALP, дальностью около 250 км. Это втрое превышает действующие ракетные мощности Украины.

Напомним, что Франция будет продолжать предоставлять военную технику Украине. Французский посол в Украине Гаэль Вейсьер заявил, что в дальнейшем планируется начать производить необходимую технику уже на территории нашего государства.