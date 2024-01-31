Чи введе Франція ембарго на українську агропродукцію — заява Макрона у Швецїі

Виступ Еммануеля Макрона у Швеції. Фото: Henrik Montgomery/REUTERS

Президент Франції Еммануель Макрон став виступати за запровадження певних запобіжників щодо імпорту української агропродукції. За його словами, це необхідно для захисту інтересів та роботи французьких фермерів.

Про це повідомляє Politico.

Читайте також:

Макрон хоче встановити обмеження на українську продукцію

Як пише видання, зріст протестів серед французьких аграріїв може підштовхнути впливових учасників команди французького президента, аби звинуватити Брюссель у бідах фермерів.

Як сказав Макрон у Швеції, він буде просити "про деякі дуже конкретні речі" для захисту інтересів фермерів Франції. Серед них:

виняток з вимоги ЄС до аграріїв залишити незайнятою частину своєї землі для підтримання біорізноманіття;

обмежити імпорт м’яса птиці та зерна з України.

Видання зауважило, що за аналогічний імпорт виступають і урядовці з інших країн-учасниць ЄС. Через це у середу міністр аграрної політики Марк Фесно зустрінеться стосовно цього з польським єврокомісаром з сільського господарства Янушем Войцеховським, єврокомісаром з внутрішнього ринку Тьєррі Бретоном та віцепрем’єркою Бельгії Петрою де Суттер.

Нагадаємо, що раніше Еммануель Макрон заявив, що країни Європи мають бути готовими компенсувати допомогу для України в разі припинення підтримки від Сполучених Штатів Америки. Він закликав шведів підтримувати Україну "в довгостроковій перспективі".

Також незадовго до цього видання Bloomberg заявило, що французький президент посварився з німецьким канцлером Олафом Шольцем через військову допомогу Україні.