Макрон заявив, що Європа має компенсувати Україні допомогу, яку не зможуть надати США

Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни Європи мають бути готовими компенсувати допомогу для України в разі припинення підтримки від Сполучених Штатів Америки. Він закликав жителів регіону підтримувати нашу державу "в довгостроковій перспективі".

Про це він сказав під час прес-конференції в Стокгольмі з президентом Швеції Ульфом Крістерссоном, пише Le Figaro.

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Крім того, він прокоментував ситуацію з проблематичним погодженням в США майбутньої фінансової допомоги для України.

"Ми повинні організувати себе таким чином, щоб, якщо Сполучені Штати зроблять суверенний вибір припинити цю допомогу або скоротити її, це не повинно мати впливу на місцях", — попередив Макрон.

Питання щодо українського імпорту

Також він закликав ЄС впорядкувати імпорт українського зерна та курятини на внутрішній ринок Євросоюзу.

"Нам потрібні дуже конкретні кроки для наших фермерів — чіткі заходи щодо імпорту з України, тому що сьогодні обсяги та якість імпорту дестабілізують європейський ринок — чи то курятини, чи то зернових", — наголосив президент Франції.

За словами Макрона, він планує поговорити про це з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн під час саміту Європи. Він відбудеться на цьому тижні в Брюсселі.

Нагадаємо, раніше Франція оголосила про створення коаліції, яка буде відповідальна за забезпечення артилерійських потреб України. Загалом до неї увійшли 24 країни світу.