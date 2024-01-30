Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Макрон заявил, что Европа должна компенсировать Украине помощь, которую не смогут предоставить США arrow

Макрон заявил, что Европа должна компенсировать Украине помощь, которую не смогут предоставить США

30 января 2024 21:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Макрон заявил, что Европа должна компенсировать Украине помощь, которую не смогут предоставить США
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Европы должны быть готовы компенсировать помощь для Украины в случае прекращения поддержки от Соединенных Штатов Америки. Он призвал жителей региона поддерживать наше государство "в долгосрочной перспективе".

Об этом он сказал на пресс-конференции в Стокгольме с президентом Швеции Ульфом Кристерссоном, пишет Le Figaro.

Читайте также:

Призыв к европейским странам

Кроме того, он прокомментировал ситуацию с проблематичным согласованием в США будущей финансовой помощи для Украины.

"Мы должны организовать себя таким образом, чтобы если Соединенные Штаты сделают суверенный выбор прекратить эту помощь или сократить ее, это не должно иметь влияния на местах", — предупредил Макрон.

Вопрос относительно украинского импорта

Также он призвал ЕС упорядочить импорт украинского зерна и курятины на внутренний рынок Евросоюза.

"Нам нужны очень конкретные шаги для наших фермеров — четкие меры по импорту из Украины, потому что сегодня объемы и качество импорта дестабилизируют европейский рынок — будь то курятина или зерновые", — подчеркнул президент Франции.

По словам Макрона, он планирует поговорить с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен во время саммита Европы. Он состоится на этой неделе в Брюсселе.

Напомним, ранее Франция объявила о создании коалиции, которая будет ответственна за обеспечение артиллерийских потребностей Украины. Всего в нее вошли 24 страны мира.

Европейский союз
США
Франция
Эммануэль Макрон
Швеция
Европа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме