Макрон заявил, что Европа должна компенсировать Украине помощь, которую не смогут предоставить США

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Европы должны быть готовы компенсировать помощь для Украины в случае прекращения поддержки от Соединенных Штатов Америки. Он призвал жителей региона поддерживать наше государство "в долгосрочной перспективе".

Об этом он сказал на пресс-конференции в Стокгольме с президентом Швеции Ульфом Кристерссоном, пишет Le Figaro.

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Кроме того, он прокомментировал ситуацию с проблематичным согласованием в США будущей финансовой помощи для Украины.

"Мы должны организовать себя таким образом, чтобы если Соединенные Штаты сделают суверенный выбор прекратить эту помощь или сократить ее, это не должно иметь влияния на местах", — предупредил Макрон.

Вопрос относительно украинского импорта

Также он призвал ЕС упорядочить импорт украинского зерна и курятины на внутренний рынок Евросоюза.

"Нам нужны очень конкретные шаги для наших фермеров — четкие меры по импорту из Украины, потому что сегодня объемы и качество импорта дестабилизируют европейский рынок — будь то курятина или зерновые", — подчеркнул президент Франции.

По словам Макрона, он планирует поговорить с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен во время саммита Европы. Он состоится на этой неделе в Брюсселе.

Напомним, ранее Франция объявила о создании коалиции, которая будет ответственна за обеспечение артиллерийских потребностей Украины. Всего в нее вошли 24 страны мира.