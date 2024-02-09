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Среди населения Германии снижается готовность помогать Украине — опрос

9 февраля 2024 11:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Среди населения Германии снижается готовность помогать Украине — опрос
Украинские беженцы в Германии. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Большинство граждан Германии осознают риски, которые может повлечь за собой победа России в войне против Украины, однако их желание поддерживать Киев ослабевает. Также немцы выступают против расширения военной помощи Украине.

Об этом говорится в опросе "Мюнхенский индекс безопасности 2024", который опубликовало издание Tagesspiegel  в четверг, 8 февраля.

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Результаты опроса показали, что 56% респондентов рассматривают угрозу расширения агрессии со стороны РФ в отношении других государств в случае ее победы над Украиной. Также 48% участников опроса считают, что безопасность Европы возможна только при поражении России.

В настоящий момент только один из четырех немцев (25%) поддерживает идею увеличения количества принимаемых беженцев из Украины, тогда как в мае 2022 года таковых было 46%. Против приема большего числа украинских беженцев высказались 32% опрошенных.

Похожие тенденции наблюдаются и в вопросе оказания военной помощи Киеву: большинство участников опроса против увеличения объемов поставок тяжелого вооружения Украине. 

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц обратился к партнерам в Европе и США с призывом поддержать Украину. Он подчеркнул, что поддержка Киева будет продолжаться и будет оказана в значительном объеме.

Кроме того, на текущий момент в Германии безработными остаются 75% украинцев. При этом лишь 25,2% граждан Украины нашли занятость в стране.

Германия
военная помощь
Украина
беженцы
опрос
война в Украине

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