В Германии не работают 75% украинских беженцев — какая причина

Украинские беженцы в Германии. Фото: Frankfurter Allgemeine Zeitung

В Германии на сегодняшний день не работают 75% беженцев из Украины. В то же время занятость в стране имеют только 25,2% украинских граждан, бежавших от войны с Россией.

Об этом сообщает Bild.

Читайте также:

В Германии не работают 75% беженцев из Украины

По данным Фонда Фридриха Эберта от политолога Дитриха Тренхардта из Мюнстерского университета, взрослые украинцы в Германии получают государственную помощь в размере 563 евро, в то время как дети в зависимости от возраста — 357-471 евро. Также жилье и дополнительные расходы обеспечиваются за государственный счет.

Другими причинами была названа сверхквалификация 72% беженцев из Украины, длительный процесс признания образования для украинцев, а также языковой барьер.

Занятость украинцев в других странах ЕС

В то же время, как заявляет издание, занятость украинцев в других странах следующая:

Дания — 78% работающих украинских беженцев;

Чехия — 66%;

Польша — 65%;

Швеция и Великобритания — 56%;

Нидерланды — 50%.

На что имеют право украинские беженцы в странах ЕС

Чехия : выплаты 200 евро экстренной помощи, за пять месяцев - 130 евро. Медстрахование и расходы по проживанию в общежитии покрываются только в течение ограниченного временного промежутка;

: выплаты 200 евро экстренной помощи, за пять месяцев - 130 евро. Медстрахование и расходы по проживанию в общежитии покрываются только в течение ограниченного временного промежутка; Польша: единовременная выплата 66 евро и пособие на ребенка 110 евро в месяц. Социальной помощи нет. Через четыре месяца половину общего жилья должны платить сами беженцы. По предварительным расчетам польского государственного экономического института, в прошлом году украинские беженцы должны были принести больше налоговых поступлений, чем расходы.

В материале отмечается, что процесс трудоустройства украинцев значительно изменен законодательством Италии и Словакии: с марта 2022 года украинским беженцам и перемещенным лицам разрешили работать в сфере здравоохранения.

Напомним, ранее в Литве украинским беженцам предоставили возможность получить финансовую помощь на открытие бизнеса. Максимально можно рассчитывать на 3 тыс. евро в "одни руки".

Тем временем в Польше стало уменьшаться количество работников Украины. Теперь, чтобы заполнить вакантные места, польские работодатели привлекают все больше людей из других стран.