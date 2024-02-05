У Німеччині не працюють 75% українських біженців — яка причина

Українські біженці в Німеччині. Фото: Frankfurter Allgemeine Zeitung

У Німеччині станом на зараз не працюють 75% біженців з України. Водночас зайнятість у країні мають лише 25,2% українських громадян, які втекли від війни з Росією.

Про це повідомляє Bild.

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В Німеччині не працюють 75% біженців з України

За даними Фонду Фрідріха Еберта від політолога Дітріха Тренхардта з Мюнстерського університету, дорослі українці у Німеччині отримують державну допомогу в розмірі 563 євро, тоді як діти, залежно від віку — 357-471 євро. Також житло та додаткові витрати забезпечуються державним коштом.

Іншими причинами було названо надкваліфікацію 72% біженців з України, тривалий процес визнання освіти для українців, а також мовний бар'єр.

Зайнятість українців в інших країнах ЄС

Водночас, як заявляє видання, зайнятість українців в інших країнах така:

Данія — 78% працюючих українських біженців;

Чехія — 66%;

Польща — 65%;

Швеція та Велика Британія — 56%;

Нідерланди — 50%.

На що мають право українські біженці в країнах ЄС

Чехія : виплати 200 євро екстреної допомоги, за п'ять місяців — 130 євро. Медстрахування та витрати на проживання у гуртожитку покриваються лише протягом обмеженого часового проміжку;

: виплати 200 євро екстреної допомоги, за п'ять місяців — 130 євро. Медстрахування та витрати на проживання у гуртожитку покриваються лише протягом обмеженого часового проміжку; Польща: одноразова виплата 66 євро та допомога на дитину 110 євро на місяць. Соціальної допомоги немає. Через чотири місяці половину спільного житла мають сплачувати самі біженці. За попередніми розрахунками польського державного економічного інституту, торік українські біженці мали принести більше податкових надходжень, ніж витрат.

У матеріалі додатково зазначається, що процес працевлаштування українців значно змінений законодавством Італії та Словаччини: з березня 2022 року українським біженцям та переміщеним особам дозволили працювати у сфері охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше у Литві українським біженцям надали можливість отримати фінансову допомогу на відкриття бізнесу. Максимально можна розраховувати на 3 тис. євро в "одні руки".

Тим часом у Польщі стала зменшуватися кількість працівників з України. Відтепер, щоб заповнити вакантні місця, польські роботодавці залучають все більше людей з інших країн.