Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Серед населення Німеччини знижується готовність допомагати Україні — опитування arrow

Серед населення Німеччини знижується готовність допомагати Україні — опитування

9 лютого 2024 11:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Серед населення Німеччини знижується готовність допомагати Україні — опитування
Українські біженці у Німеччині. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Більшість громадян Німеччини усвідомлюють ризики, які може спричинити перемога Росії у війні проти України, проте їхнє бажання підтримувати Київ слабшає. Також німці виступають проти розширення військової допомоги Україні.

Про це йдеться в опитуванні "Мюнхенський індекс безпеки 2024", яке опублікувало видання Tagesspiegel у четвер, 8 лютого.

Читайте також:

Німці не готові далі допомагати Україні

Результати опитування показали, що 56% респондентів розглядають загрозу розширення агресії з боку РФ щодо інших держав у разі перемоги над Україною. Також 48% учасників опитування вважають, що безпека Європи можлива лише за поразки Росії.

Зараз лише один із чотирьох німців (25%) підтримує ідею збільшення кількості біженців, що приймаються з України, тоді як у травні 2022 року таких було 46%. Проти прийому більшої кількості українських біженців висловилися 32% опитаних.

Схожі тенденції спостерігаються й у питанні надання військової допомоги Києву: більшість учасників опитування проти збільшення обсягів постачання важкого озброєння Україні.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до партнерів у Європі та США із закликом підтримати Україну. Він наголосив, що підтримка Києва продовжуватиметься і буде надана у значному обсязі.

Крім того, на цей час у Німеччині безробітними залишаються 75% українців. При цьому лише 25,2% громадян України виявили зайнятість у країні.

Німеччина
військова допомога
Україна
біженці
опитування
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі