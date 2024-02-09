Серед населення Німеччини знижується готовність допомагати Україні — опитування

Українські біженці у Німеччині. Фото: Reuters

Більшість громадян Німеччини усвідомлюють ризики, які може спричинити перемога Росії у війні проти України, проте їхнє бажання підтримувати Київ слабшає. Також німці виступають проти розширення військової допомоги Україні.

Про це йдеться в опитуванні "Мюнхенський індекс безпеки 2024", яке опублікувало видання Tagesspiegel у четвер, 8 лютого.

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Результати опитування показали, що 56% респондентів розглядають загрозу розширення агресії з боку РФ щодо інших держав у разі перемоги над Україною. Також 48% учасників опитування вважають, що безпека Європи можлива лише за поразки Росії.

Зараз лише один із чотирьох німців (25%) підтримує ідею збільшення кількості біженців, що приймаються з України, тоді як у травні 2022 року таких було 46%. Проти прийому більшої кількості українських біженців висловилися 32% опитаних.

Схожі тенденції спостерігаються й у питанні надання військової допомоги Києву: більшість учасників опитування проти збільшення обсягів постачання важкого озброєння Україні.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до партнерів у Європі та США із закликом підтримати Україну. Він наголосив, що підтримка Києва продовжуватиметься і буде надана у значному обсязі.

Крім того, на цей час у Німеччині безробітними залишаються 75% українців. При цьому лише 25,2% громадян України виявили зайнятість у країні.