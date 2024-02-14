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Чешские фермеры присоединятся к протестам аграриев

14 февраля 2024 01:03
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Протесты фермеров - чешские фермеры присоединятся к протестам аграриев
Протестующие фермеры из северной Моравии и Силезии. Фото: Павел Карбан
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

На следующей неделе чешские фермеры присоединятся к протестам аграриев Центральной и Восточной Европы. Они также будут выступать против политики Евросоюза и импорта дешевой продукции из Украины.

Об этом во вторник, 13 февраля, сообщили Novinky.

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В рамках массовой акции, которая состоится 22 февраля, ферммеры устроят протестные шествия к пограничным переходам, где встретятся с коллегами из других стран. 

Кроме того, часть аграриев 19 февраля собирается отправиться с тяжелой техникой в Прагу, чтобы перекрыть трассу.

Пресс-секретарь Аграрной палаты Барбора Панкова заявила, что невозможно предсказать, сколько тракторов и другой тяжелой техники поедет на границу.

"Мы не можем исключить, что пограничные переходы и дороги будут заблокированы", — сказала она.

Чего хотят европейские фермеры

Аграрии Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Литвы и Латвии требуют от ЕС компенсации фермерам за соблюдение новых правил, связанных с защитой окружающей среды, облегчение в сфере бюрократии и прозрачность системы субсидий, а также о лучшем регулировании украинской продукции, направляющейся на рынок Европы.

"Только совместной координацией наших требований и совместными действиями мы имеем шанс привлечь внимание к безвыходной ситуации, в которой сейчас находится европейское сельское хозяйство, и оказать давление на европейских и чешских политиков", — заявил президент Чешской сельскохозяйственной палаты Ян Долежал. 

Напомним, польские фермеры начали новую забастовку на границе с Украиной. Блокировка производится на трех пунктах пропуска. По словам спикера ГПСУ, протесты будут продолжаться до начала марта.

Также мы писали, что 11 февраля польские протестующие высыпали зерно из украинских грузовиков. Это произошло на пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск".

Польская полиция открыла уголовное производство относительно инцидента на границе. А в прокуратуре страны приступили к расследованию. В то же время министр сельского хозяйства и сельского развития страны Чеслав Секерский извинился перед украинцами за этот случай.

Европейский союз
Польша
Чехия
протесты
Украина
фермеры
зерно
аграрии

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