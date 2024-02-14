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Чеські фермери приєднаються до протестів аграріїв

14 лютого 2024 01:03
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Протести фермерів – чеські фермери приєднаються до протестів аграріїв
Протестуючі фермери з північної Моравії та Сілезії. Фото: Павло Карбан
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Наступного тижня чеські фермери приєднаються до протестів аграріїв Центральної та Східної Європи. Вони також виступатимуть проти політики Євросоюзу та імпорту дешевої продукції з України.

Про це у вівторок, 13 лютого, повідомили Novinky.

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У рамках масової акції, яка відбудеться 22 лютого, фермери влаштують протестні ходи до прикордонних переходів, де зустрінуться з колегами з інших країн.

Крім того, частина аграріїв 19 лютого збирається вирушити з важкою технікою до Праги, щоб перекрити трасу.

Прессекретарка Аграрної палати Барбора Панкова заявила, що неможливо передбачити скільки тракторів та іншої важкої техніки поїде на кордон.

"Ми не можемо виключити, що прикордонні переходи та дороги будуть заблоковані", — сказала вона.

Чого хочуть європейські фермери

Аграрії Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Литви та Латвії вимагають від ЄС компенсації фермерам за дотримання нових правил, пов'язаних із захистом довкілля, полегшення у сфері бюрократії та прозорість системи субсидій, а також про найкраще регулювання української продукції, що прямує на ринок Європи.

"Лише спільною координацією наших вимог та спільними діями ми маємо шанс привернути увагу до безвихідної ситуації, в якій зараз перебуває європейське сільське господарство, і чинити тиск на європейських та чеських політиків", — заявив президент Чеської сільськогосподарської палати Ян Долежал.

Нагадаємо, польські фермери розпочали новий страйк на кордоні з Україною. Блокування провадиться на трьох пунктах пропуску. За словами спікера ДПСУ, протести триватимуть до початку березня.

Також ми писали, що 11 лютого польські протестувальники висипали зерно з українських вантажівок. Це сталося на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ".

Польська поліція відкрила кримінальне провадження щодо інциденту на кордоні. А в прокуратурі країни розпочали розслідування. Водночас, міністр сільського господарства та сільського розвитку країни Чеслав Секерський вибачився перед українцями за цей випадок.

Європейський союз
Польща
Чехія
протести
Україна
фермери
зерно
аграрії

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