Мир в войне России против Украины — Виктор Орбан сделал новое заявление

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир в войне России против Украины наступит в случае внешнего вмешательства. По его словам, стороны убеждены в собственной победе, поэтому не хотят сдаваться.

Об этом сообщает венгерская газета HVG в субботу, 27 июля.

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"Обе стороны подпитываются собственной правдой. Украинцы верят в самооборону, а по мнению россиян, в Украине были серьезные военные события НАТО. И они не хотят видеть войска и оружие НАТО на границе, они видят спровоцированную войну. Они не сдадутся, это напрямую ведет к эскалации", — отметил Орбан.

Венгерский премьер добавил, что, несмотря на потери в войне, которых насчитывается уже сотни тысяч, стороны не хотят договариваться. Поэтому, по мнению политика, их может примирить внешняя сила.

Напомним, что недавно Орбан направил лидерам ЕС собственный мирный план по урегулированию войны России против Украины. В нем говорится об опыте переговоров с обеими воюющими странами, первой фазе миротворческой миссии и предложениях Венгрии.

Также политик обсуждал "пути достижения мира" в Украине с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Орбан заверил, что тот намерен решить "эту проблему".

В то же время, не прочь выступить посредником в переговорах между Украиной и Россией и сам венгерский премьер. Однако Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что посредниками могут выступать только сильные международные союзы.

В свою очередь в Офисе Президента заявили о готовности Украины передавать свои предложения России с помощью третьих стран. Однако для этого страны, действительно желающие выступить посредниками, должны серьезно настроиться на эту работу.