Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Черговий "мирний план" — Орбан відповів, що принесе мир у війні Росії проти України arrow

Черговий "мирний план" — Орбан відповів, що принесе мир у війні Росії проти України

28 липня 2024 03:18
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Мир у війні Росії проти України — Віктор Орбан зробив нову заяву
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що мир у війні Росії проти України настане у випадку зовнішнього втручання. За його словами, сторони переконані у власній перемозі, тому не хочуть здаватися.

Про це повідомляє угорська газета HVG у суботу, 27 липня. 

Читайте також:

Чергова заява Орбана про мир в Україні

"Обидві сторони підживлюються власною правдою. Українці вірять у самооборону, а на думку росіян, в Україні були серйозні військові події НАТО. І вони не хочуть бачити війська і зброю НАТО на кордоні, вони бачать спровоковану війну. Вони не здадуться, це безпосередньо веде до ескалації", — зазначив Орбан.

Угорський прем'єр додав, що попри втрати у війні, яких нараховується вже сотні тисяч, сторони не хочуть домовлятися. Тому, на думку, політика, їх може примирити зовнішня сила. 

Нагадаємо, що нещодавно Орбан надіслав лідерам ЄС власний мирний план для врегулювання війни Росії проти України. У ньому йдеться про досвід переговорів з обома воюючими країнами, першу фазу миротворчої місії та пропозиції Угорщини. 

Також політик обговорював "шляхи досягнення миру" в Україні з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Орбан запевнив, що той збирається вирішити "цю проблему".

Водночас не проти виступити посередником у переговорах між Україною та Росією і сам угорський прем'єр. Однак Президент України Володимир Зеленський відповів, що посередниками можуть виступати лише сильні міжнародні союзи.

Своєю чергою в Офісі Президента заявили про готовність України передавати свої пропозиції Росії за допомогою третіх країн. Однак для цього країни, які дійсно хочуть виступити посередниками, повинні серйозно налаштуватись на цю роботу.

переговори Угорщина Україна Віктор Орбан війна в Україні війна Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом