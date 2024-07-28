Мир у війні Росії проти України — Віктор Орбан зробив нову заяву

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що мир у війні Росії проти України настане у випадку зовнішнього втручання. За його словами, сторони переконані у власній перемозі, тому не хочуть здаватися.

Про це повідомляє угорська газета HVG у суботу, 27 липня.

Читайте також:

Чергова заява Орбана про мир в Україні

"Обидві сторони підживлюються власною правдою. Українці вірять у самооборону, а на думку росіян, в Україні були серйозні військові події НАТО. І вони не хочуть бачити війська і зброю НАТО на кордоні, вони бачать спровоковану війну. Вони не здадуться, це безпосередньо веде до ескалації", — зазначив Орбан.

Угорський прем'єр додав, що попри втрати у війні, яких нараховується вже сотні тисяч, сторони не хочуть домовлятися. Тому, на думку, політика, їх може примирити зовнішня сила.

Нагадаємо, що нещодавно Орбан надіслав лідерам ЄС власний мирний план для врегулювання війни Росії проти України. У ньому йдеться про досвід переговорів з обома воюючими країнами, першу фазу миротворчої місії та пропозиції Угорщини.

Також політик обговорював "шляхи досягнення миру" в Україні з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Орбан запевнив, що той збирається вирішити "цю проблему".

Водночас не проти виступити посередником у переговорах між Україною та Росією і сам угорський прем'єр. Однак Президент України Володимир Зеленський відповів, що посередниками можуть виступати лише сильні міжнародні союзи.

Своєю чергою в Офісі Президента заявили про готовність України передавати свої пропозиції Росії за допомогою третіх країн. Однак для цього країни, які дійсно хочуть виступити посередниками, повинні серйозно налаштуватись на цю роботу.