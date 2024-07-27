Вступ України до ЄС або НАТО — заява прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: moldova1.md

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не зможе стати членом ЄС або НАТО, оскільки в європейців на це не вистачить ресурсів. Він також зазначив, що Росія діє "гіперраціонально" і глобальна влада зміщується до Азії та Росії.

Про це повідомило видання Reuters у суботу, 27 липня.

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Орбан заявив, що російське керівництво діє "гіперраціонально" і, що Україна ніколи не зможе стати членом Європейського Союзу чи НАТО.

Орбан також зазначив, що глобальна влада буде зміщуватися від "ірраціонального" Заходу до Азії та Росії. Він спрогнозував, що Азія стане домінуючим центром у світі в майбутні десятиліття або навіть століття, виділяючи Китай, Індію, Пакистан та Індонезію як майбутні великі держави.

"У наступні довгі десятиліття, можливо, століття, Азія буде домінуючим центром світу", — сказав Орбан.

Він зазначив, що західні країни сприяли зближенню Росії з цими азійськими державами.

"І ми, західні країни, підштовхнули росіян до цього блоку", — зауважив прем'єр-міністр у телевізійній промові перед етнічними угорцями на фестивалі у Румунії.

У виданні зазначається, що Орбан, чия країна зараз головує в ЄС на ротаційній основі, відрізняється від інших членів, прагнучи налагодити тепліші зв'язки з Пекіном та Москвою.

Прем'єр-міністр Угорщини відзначив, що на відміну від "слабкості" заходу, позиція Росії у світових справах є раціональною і передбачуваною, зазначивши, що країна продемонструвала економічну гнучкість в адаптації до західних санкцій після вторгнення в Крим у 2014 році.

Орбан, чий уряд ухвалив низку анти-ЛГБТ заходів, заявив, що Росія здобула вплив у багатьох частинах світу завдяки утискам прав ЛГБТК+.

"Найсильніша міжнародна привабливість російської м'якої сили — це її протидія ЛГБТК", — зазначив Орбан.

Орбан заявив, що Україна ніколи не стане членом ЄС або НАТО.

"У нас, європейців, не вистачить на це грошей", — сказав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, депутати Європарламенту виступають за позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС. Причиною цього стали візити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Росії та Китаю.

Раніше ми писали, що Орбан надіслав лідерам ЄС власний мирний план для врегулювання війни Росії проти України. У ньому йдеться про досвід переговорів з обома воюючими країнами, першу фазу миротворчої місії та пропозиції Угорщини.