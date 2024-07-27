Вступление Украины в ЕС или НАТО — заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: moldova1.md

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет стать членом ЕС или НАТО , поскольку у европейцев на это не хватит ресурсов. Он также отметил, что Россия действует "гиперрационально" и глобальная власть смещается в Азию и Россию.

Об этом сообщило издание Reuters в субботу, 27 июля.

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Орбан заявил, что российское руководство действует "гиперрационально" и что Украина никогда не сможет стать членом Европейского Союза или НАТО.

Орбан также отметил, что глобальные власти будут смещаться от "иррационального" Запада в Азию и Россию. Он спрогнозировал, что Азия станет доминирующим центром в мире в предстоящие десятилетия или даже столетия, выделяя Китай, Индию, Пакистан и Индонезию как будущие великие государства.

"В следующие долгие десятилетия, возможно, столетие, Азия будет доминирующим центром мира", — сказал Орбан.

Он отметил, что западные страны способствовали сближению России с этими азиатскими государствами.

"И мы, западные страны, подтолкнули россиян к этому блоку", — отметил премьер-министр в телевизионной речи перед этническими венграми на фестивале в Румынии.

В издании отмечается, что Орбан, чья страна сейчас председательствует в ЕС на ротационной основе, отличается от других членов, стремясь наладить более теплые связи с Пекином и Москвой.

Премьер-министр Венгрии отметил, что в отличие от "слабости" запада, позиция России в мировых делах рациональна и предсказуема, отметив, что страна продемонстрировала экономическую гибкость в адаптации к западным санкциям после вторжения в Крым в 2014 году.

Орбан, чье правительство приняло ряд анти-ЛГБТ мер, заявил, что Россия оказала влияние во многих частях мира благодаря притеснениям прав ЛГБТК+.

"Самая сильная международная привлекательность российской мягкой силы - это ее противодействие ЛГБТК", — отметил Орбан.

Орбан также заявил, что Украина никогда не станет членом ЕС или НАТО.

"У нас, европейцев, не хватит на это денег", — сказал премьер-министр.

Напомним, депутаты Европарламента выступают за лишение Венгрии права голоса в Совете ЕС. Причиной этого стали визиты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай.

Ранее мы писали, что Орбан направил лидерам ЕС собственный мирный план по урегулированию войны России против Украины. В нем говорится об опыте переговоров с обеими воюющими странами, первой фазе миротворческой миссии и предложениях Венгрии.