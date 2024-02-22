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Чехия полностью прекращает выдачу виз россиянам и белорусам

22 февраля 2024 12:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Чехия полностью прекращает выдачу виз россиянам и белорусам
Премьер-министр Чехии Петр Фиал. Фото: ODS
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что страна полностью прекращает выдачу виз и вид на жительство россиянам и белорусам. Однако планируется создать условия для оппозиции, не желающей иметь ничего общего с режимами этих стран.

Об этом сообщает Ceske Noviny.

Чехия не будет выдавать визы россиянам и белорусам

Как известно, в начале полномасштабного вторжения России в Украину правительство Чехии приняло решение прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. Однако исключением были гуманитарные случаи. Это постановление было действительным до 31 марта.

По словам Фиалы, теперь МИД страны предложил новое постановление правительства без определенного срока для упрощения.

В то же время, Кабмин должен создать условия для деятельности в Чехии российской и белорусской оппозиции или студентов, которые не хотят иметь ничего общего с режимами этих стран.

"В правилах предусмотрен ряд исключений, но мы будем продолжать работать над этим", — добавил премьер.

Напомним, с начала полномасштабной войны чехи пожертвовали для украинцев более 235 млн евро.

Также президент Чехии Петр Павел заявил, что нашел 800 тыс. снарядов для Украины.

Беларусь
Чехия
война в Украине
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