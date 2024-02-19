У Чехії фермери вийшли на протест — яка причина

Протест фермерів у Чехії. Фото: скриншот

Чеські фермери вийшли на протест у Празі у понеділок, 19 лютого. Вони виступають проти цін на енергоносії та бюрократії. До того ж фермери закликають до виходу з Європейської зеленої угоди.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Протест фермерів у Чехії

Прем'єр Чехії Петр Фіала вже відреагував на мітинг. Він заявив, що демонстрація має мало спільного з боротьбою за кращі умови для фермерів.

Фіала зазначив, що серед організаторів протесту є люди, які не приховують підтримки Кремля. Ключові організації, які представляють інтереси аграріїв, дистанціювались від акції.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни РФ в Україні громадяни Чехії пожертвували для українців понад 235 мільйонів євро. Відомо, що майже 5 млрд крон (196,5 млн євро) зібрали на гуманітарну допомогу, ще 1 млрд крон (39 млн євро) було виділено на зброю та військову техніку.

Також Чехія по всьому світу зібрала для України 800 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 та 122 міліметрів. Держава отримає зброю протягом декількох тижнів.