Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Чехії фермери вийшли на протест — яка причина arrow

У Чехії фермери вийшли на протест — яка причина

19 лютого 2024 13:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Чехії фермери вийшли на протест — яка причина
Протест фермерів у Чехії. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Чеські фермери вийшли на протест у Празі у понеділок, 19 лютого. Вони виступають проти цін на енергоносії та бюрократії. До того ж фермери закликають до виходу з Європейської зеленої угоди.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Протест фермерів у Чехії

Прем'єр Чехії Петр Фіала вже відреагував на мітинг. Він заявив, що демонстрація має мало спільного з боротьбою за кращі умови для фермерів. 

Фіала зазначив, що серед організаторів протесту є люди, які не приховують підтримки Кремля. Ключові організації, які представляють інтереси аграріїв, дистанціювались від акції.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни РФ в Україні громадяни Чехії пожертвували для українців понад 235 мільйонів євро. Відомо, що майже 5 млрд крон (196,5 млн євро) зібрали на гуманітарну допомогу, ще 1 млрд крон (39 млн євро) було виділено на зброю та військову техніку.

Також Чехія по всьому світу зібрала для України 800 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 та 122 міліметрів. Держава отримає зброю протягом декількох тижнів.

мітинг
Чехія
фермери
ціни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

6 лютого 2024

06:10 Деякі пенсіонери отримають надбавки до 570 грн — категорії громадян

Актуальне по темі