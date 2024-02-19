В Чехии фермеры вышли на протест — какая причина

Протест фермеров в Чехии. Фото: скриншот

Чешские фермеры вышли на протест в Праге в понедельник, 19 февраля. Они выступают против цен на энергоносители и бюрократии. К тому же фермеры призывают к выходу из Европейского зеленого соглашения.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Протест фермеров в Чехии

Премьер Чехии Петр Фиала уже отреагировал на митинг. Он заявил, что демонстрация имеет мало общего с борьбой за лучшие условия для фермеров.

Фиала отметил, что среди организаторов протеста есть люди, которые не скрывают поддержки Кремля. Ключевые организации, представляющие интересы аграриев, дистанцировались от акции.

Напомним, с начала полномасштабной войны РФ в Украине граждане Чехии пожертвовали для украинцев более 235 миллионов евро. Известно, что почти 5 млрд крон (196,5 млн евро) собрали на гуманитарную помощь, еще 1 млрд крон (39 млн евро) было выделено на оружие и военную технику.

Также Чехия во всем мире собрала для Украины 800 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 и 122 миллиметров. Государство получит оружие в течение нескольких недель.