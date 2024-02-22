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Чехія повністю припиняє видачу віз росіянам та білорусам

22 лютого 2024 12:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Чехія повністю припиняє видачу віз росіянам та білорусам
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. Фото: ODS
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що країна повністю припиняє видачу віз та посвідок на проживання росіянам та білорусам. Однак планується створити умови для опозиції, яка не хоче мати нічого спільного з режимами цих країн.

Про це повідомляє Ceske Noviny.

Чехія не видаватиме візи росіянам й білорусам

Як відомо, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну уряд Чехії ухвалив рішення припинити видачу віз громадянам Росії та Білорусі. Однак винятком були гуманітарні випадки. Ця постанова була дійсна до 31 березня.

За словами Фіали, тепер МЗС країни запропонувало нову постанову уряду без конкретного терміну для спрощення.

Водночас Кабмін повинен створити умови для діяльності в Чехії російської і білоруської опозиції або студентів, які не хочуть мати нічого спільного з режимами цих країн.

"У правилах передбачено низку винятків, але ми продовжуватимемо працювати над цим", — додав прем'єр.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни чехи пожертвували для українців понад 235 млн євро

Також президент Чехії Петр Павел заявив, що знайшов 800 тис. снарядів для України.

Білорусь
Чехія
війна в Україні
Росія

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