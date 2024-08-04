Массивные паводки в Бурятии и Забайкалье в России — затопило более 50 домов

Массивные паводки в Бурятии. Фото: росСМИ

Бурятия и Забайкалье в России страдают от сильных паводков. Затопило более 50 домов, власти объявили эвакуацию жителей.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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По данным пабликов, в российском Забайкальском крае вода ворвалась в более чем 50 домов. Причиной потопа есть ливни и выход рек из берегов.

Кроме того, пострадали жилье в городе Петровск-Забайкальский и поселке Орловский. В первом идет эвакуация жителей, там один из мостов смыло водой.

Место расположения Забайкалья. Фото: скриншот

В Бурятии произошел перелив воды через дамбу на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе, из-за чего в опасности пять населенных пунктов.

В этом регионе тоже идет эвакуация жителей, власти подготовили пункты временного размещения.