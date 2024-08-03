Украинцев эвакуировали из Ливана — ГУР

Эвакуированные украинцы. Фото: ГУР

Группа украинцев была эвакуирована из Ливана, где недавно значительно ухудшилась ситуация с безопасностью. Из страны решили уехать женщины и дети.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Украины в субботу, 3 августа.

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В ГУР объясняют, что в эвакуации помогала авиакомпания SkyUp Airlines.

"Наши соотечественники, среди которых 21 женщина и девять детей, уже прибыли в Жешув, Польшу, и находятся в безопасности", — говорится в сообщении.

Из Ливана решили уехать женщины и дети. Фото: ГУР

Отмечается, что эвакуированным оказывают всю необходимую помощь и обеспечивают их сопровождение в Украину.

Отмечается, что Украина стала одной из первых в мире, успешно осуществивших эвакуацию своих граждан из Ливана.

"Как и в предыдущих случаях кризисов и вооруженных конфликтов за рубежом, Украина демонстрирует лидерство в заботе о своих людях", — подчеркнули в разведке.

Украинцы, которых эвакуировали из Ливана. Фото: ГУР

Отдельно сообщается, что в Ливане все еще остаются украинцы, а дипломатические учреждения продолжают работать, чтобы оказать необходимую помощь.

Также тем, кто решил остаться в стране, рекомендуют не участвовать в демонстрациях, избегать мест массового скопления людей, соблюдать правила пребывания, иметь при себе документы и следить за сообщениями местных властей.