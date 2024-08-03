Українців евакуювали з Лівану — ГУР

Евакуйовані українці. Фото: ГУР

Групу українців евакуювали з Лівану, де нещодавно значно погіршилась безпекова ситуація. З країни вирішили поїхати жінки та діти.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки України у суботу, 3 серпня.

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У ГУР пояснюють, що в евакуації допомагала авіакомпанія SkyUp Airlines.

"Наші співвітчизники, серед яких 21 жінка та девʼятеро дітей, вже прибули до Жешува, Польща, та перебувають у безпеці", — йдеться у повідомленні.

З Лівану вирішили поїхати жінки та діти. Фото: ГУР

Зазначається, що евакуйованим надають всю необхідну допомогу та забезпечують їхній супровід до України.

Наголошується, що Україна стала однією з перших у світі, хто успішно здійснив евакуацію своїх громадян з Лівану.

"Як і в попередніх випадках криз і збройних конфліктів за кордоном, Україна демонструє лідерство у турботі про своїх людей", — підкреслили у розвідці.

Українці, яких евакуювали з Лівану. Фото: ГУР

Окремо повідомляється, що в Лівані все ще залишаються українці, а дипломатичні установи продовжують працювати, аби надати необхідну допомогу.

Також тим, хто вирішив залишитись у країні, рекомендують не брати участі у демонстраціях, уникати місць масового скупчення людей, дотримуватись правил перебування, мати при собі документи та слідкувати за повідомленнями місцевої влади.