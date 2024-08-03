Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow З Лівану вдалося евакуювати групу українців — деталі операції arrow

З Лівану вдалося евакуювати групу українців — деталі операції

3 серпня 2024 20:49
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Українців евакуювали з Лівану — ГУР
Евакуйовані українці. Фото: ГУР
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Групу українців евакуювали з Лівану, де нещодавно значно погіршилась безпекова ситуація. З країни вирішили поїхати жінки та діти.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки України у суботу, 3 серпня.

Читайте також:

Евакуація українців з Лівану

У ГУР пояснюють, що в евакуації допомагала авіакомпанія  SkyUp Airlines.

"Наші співвітчизники, серед яких 21 жінка та девʼятеро дітей, вже прибули до Жешува, Польща, та перебувають у безпеці", — йдеться у повідомленні.

ГУР про евакуацію з Лівану
З Лівану вирішили поїхати жінки та діти. Фото: ГУР

Зазначається, що евакуйованим надають всю необхідну допомогу та забезпечують їхній супровід до України.

Наголошується, що Україна стала однією з перших у світі, хто успішно здійснив  евакуацію своїх громадян з Лівану.

"Як і в попередніх випадках криз і збройних конфліктів за кордоном, Україна демонструє лідерство у турботі про своїх людей", — підкреслили у розвідці.

Українців евакуювали з Лівану
Українці, яких евакуювали з Лівану. Фото: ГУР

Окремо повідомляється, що в Лівані все ще залишаються українці, а дипломатичні установи продовжують працювати, аби надати необхідну допомогу. 

Також тим, хто вирішив залишитись у країні, рекомендують не брати участі у демонстраціях, уникати місць масового скупчення людей, дотримуватись правил перебування, мати при собі документи та слідкувати за повідомленнями місцевої влади.

Українців евакуювали з Лівану
Повідомлення ГУР у Facebook

Також важливі новини дня по темі:

 

українці евакуація МЗС Ліван ГУР

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:32 Фільм "Довга Доба" Алана Бадоєва показали на Олімпійських іграх у Парижі

21:30 Французький дзюдоїст здолав суперника з Південної Кореї за 90 секунд — різниця у вазі величезна

21:13 На Волині пенсіонер у телефонних розмовах підтримував російську агресію — суд ухвалив вердикт

21:01 Верняєв зізнався, чому не пішов на ризик у фіналі Олімпіади

20:49 З Лівану вдалося евакуювати групу українців — деталі операції

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

20:40 Графіки світла — коли на Одещині будуть вимикати електропостачання завтра

20:22 Зеленський вперше прокоментував удари ЗСУ по російських аеродромах та нафтобазах

20:16 Ковтун пояснив, що завадило йому виграти медаль на Олімпіаді у Парижі

20:03 Україну накриють дощі та грози — синоптики попередили низку областей про негоду завтра

20:00 Низка держав закликали своїх громадян терміново покинути Ліван

21:32 Фільм "Довга Доба" Алана Бадоєва показали на Олімпійських іграх у Парижі

21:30 Французький дзюдоїст здолав суперника з Південної Кореї за 90 секунд — різниця у вазі величезна

21:13 На Волині пенсіонер у телефонних розмовах підтримував російську агресію — суд ухвалив вердикт

21:01 Верняєв зізнався, чому не пішов на ризик у фіналі Олімпіади

20:49 З Лівану вдалося евакуювати групу українців — деталі операції

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

20:40 Графіки світла — коли на Одещині будуть вимикати електропостачання завтра

20:22 Зеленський вперше прокоментував удари ЗСУ по російських аеродромах та нафтобазах

20:16 Ковтун пояснив, що завадило йому виграти медаль на Олімпіаді у Парижі

20:03 Україну накриють дощі та грози — синоптики попередили низку областей про негоду завтра

20:00 Низка держав закликали своїх громадян терміново покинути Ліван

Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

1 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

Text

19:10 Щоб так поводитися, потрібен досвід — Фейгін про підозрюваного у вбивстві Фаріон

Text

17:44 Спочатку свист, а за секунду все в склі — хірург з Охматдиту пригадав атаку РФ по лікарні

Text

17:30 Лікар з найвідомішого у світі фото "Охматдиту" вперше відреагував на фейки про себе

Text

17:23 Масштабний обмін в'язнями між Заходом та РФ — Кисельов відмітив важливу деталь

Text

16:02 Політичний експерт Матвієнко відповів, чи готова Україна до перемир'я

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

14:35 Фейгін пояснив, чому Росія погодилася на обмін ув'язненими зі США

2 серпня 2024
Text

23:46 Дунда хоче пояснень від Мін'юсту щодо премії ексначальнику колонії, де катували ув'язнених

Text

18:44 Скільки триватиме війна — військовий звернув увагу на нюанс, як маніпулюють українцями

Text

18:09 Масові звільнення в уряді та різке підвищення тарифів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:51 На Лиманському напрямку росіяни шукають точку для прориву — військовий поділився деталями

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині