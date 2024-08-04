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Бурятія та Забайкалля в РФ йдуть на дно — через масивні паводки затопило пів сотні будинків

4 серпня 2024 05:39
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Масивні паводки у Бурятії та Забайкаллі в Росії — затопило понад 50 будинків
Масивні паводки в Бурятії. Фото: росЗМІ
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Бурятія та Забайкалля в Росії страждають від сильних паводків. Затопило більш як 50 будинків, влада оголосила евакуацію мешканців.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. 

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За даними пабліків, у російському Забайкальському краї вода увірвалась до понад 50 будинків. Причиною потопу є зливи та вихід річок із берегів.

Крім того, постраждали помешкання у місті Петровськ-Забайкальський та селищі Орловський. У першому триває евакуація жителів, там один із мостів змило водою.

Де розташоване Забайкалля
Місце розташування Забайкалля. Фото: скриншот

У Бурятії стався перелив води через греблю на Хонхолойському водосховищі в Мухоршибирському районі, через що в небезпеці п'ять населених пунктів.

У цьому регіоні теж триває евакуація мешканців, влада підготувала пункти тимчасового розміщення.

Де розташована Бурятія
Місце розташування Бурятії. Фото: скриншот

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