Масивні паводки у Бурятії та Забайкаллі в Росії — затопило понад 50 будинків

Бурятія та Забайкалля в РФ йдуть на дно — через масивні паводки затопило пів сотні будинків
Бурятія та Забайкалля в Росії страждають від сильних паводків. Затопило більш як 50 будинків, влада оголосила евакуацію мешканців.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Масивні паводки у Росії
За даними пабліків, у російському Забайкальському краї вода увірвалась до понад 50 будинків. Причиною потопу є зливи та вихід річок із берегів.
Крім того, постраждали помешкання у місті Петровськ-Забайкальський та селищі Орловський. У першому триває евакуація жителів, там один із мостів змило водою.
У Бурятії стався перелив води через греблю на Хонхолойському водосховищі в Мухоршибирському районі, через що в небезпеці п'ять населених пунктів.
У цьому регіоні теж триває евакуація мешканців, влада підготувала пункти тимчасового розміщення.
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