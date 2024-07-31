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В Курській області пожежа після ракетної атаки — тривогу увімкнули тільки через 20 хвилин

31 липня 2024 03:28
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
У Курській області пожежа після ракетного удару 31 липня
Ракетна установка HIMARS. Ілюстративне зображення. Фото: Генштаб ЗСУ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

На одному з об'єктів у Курській області в результаті ракетної атаки почалась масштабна пожежа. Влада регіону звинувачує в ударі Збройні сили України.

Таке повідомлення 31 липня, у середу розмістив у своєму Telegram виконувач обов'язки губернатора Алексей Смирнов. 

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Повідомленні від губернатора Курської області

Наразі немає інформації, який саме об'єкт у Курській області був уражений і що саме палає. Місцевими Telegram-каналами розходяться відео з вибухами та полум'ям. 

Цікаво, що згідно з деякими коментарями сигнал повітряної тривоги у регіоні увімкнули лише через 20 хвилин після вибухів. Таку інформацію підтвердив і сам курський чиновник, який пообіцяв розібратись, чому так сталось.

Нагадаємо, вчора Служба безпеки у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдала удару по нафтобазі ворога в населеному пункті Вози Курської області Росії. Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа.

А вночі 30 липня у російському Курську прогриміли гучні вибухи. Місцева влада заявила про атаку і збиття ракет. 

війна ЗСУ пожежа війна в Україні Росія ракетний удар

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