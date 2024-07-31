В Курской области пожар после ракетного удара 31 июля

Ракетная установка HIMARS. Иллюстративное изображение. Фото: Генштаб ВСУ

На одном из объектов в Курской области в результате ракетной атаки начался масштабный пожар. Власти региона обвиняют в ударе Вооруженные силы Украины.

Такое сообщение 31 июля, в среду разместил в своем Telegram исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.

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Сообщения от губернатора Курской области

Пока нет информации, какой именно объект в Курской области был поражен и что именно горит. Местными Telegram-каналами расходятся видео с взрывами и пламенем.

Интересно, что по некоторым комментариям сигнал воздушной тревоги в регионе включили только через 20 минут после взрывов. Такую информацию подтвердил и сам курской чиновник, пообещавший разобраться, почему так произошло.

Напомним, вчера Служба безопасности во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесла удар по нефтебазе врага в населенном пункте Возы Курской области России. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар.

А ночью 30 июля в российском Курске прогремели громкие взрывы . Местные власти заявили об атаке и сбитии ракет.