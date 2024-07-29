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У Росії прорвало чергову дамбу — є загиблий та постраждалі

29 липня 2024 12:42
Катерина Османська - Редактор
У російській Республіці Карелія прорвало дамбу — є загиблий та постраждалі
Затоплення в Росії. Фото: скриншот з відео
Катерина Османська - Редактор

На Біломорканалі в російській республіці Карелія стався прорив дамби через підвищення рівня води. Внаслідок затоплення загинула одна людина, ще троє постраждали, а двоє вважаються зниклими безвісти. 

Про це повідомляють російські пабліки у понеділок, 29 липня. 

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Прорив дамби в Росії

Як відомо, інцидент трапився в Сегезькому окрузі на Біломорсько-Балтійському каналі. Рос ЗМІ повідомляли, що між 10-м та 11-м шлюзами розмило тимчасову перемичку, встановлену на час реконструкції. Цей канал поєднує Біле море з Онезьким озером. 

Голова регіону Артур Парфенчиков розповів, що в напрямку руху скиду води знаходиться дачний кооператив "Балтійський". Потік зносить будинки, що стоять на дорозі. 

"Коротше, греблі немає. Там були будинки. Будинки знесло разом із людьми", — кажуть місцеві жителі. 

Ситуація швидко набула критичного характеру. Внаслідок прориву, шість людей зникли безвісти, 10 постраждали та перебувають у лікарнях, а сімох вдалося врятувати. У зв'язку з цим у Сегезькому окрузі було введено режим надзвичайної ситуації.

Затоплення в інших регіонах РФ

Кількома днями раніше, 26 липня, через різке підняття рівня води через тривалі зливи дамбу прорвало на Кіалімському водосховищі у Челябінській області. Змив греблі стався на ділянці 100 метрів, загальна довжина споруди становить 500 метрів. 

Російські пабліки повідомляли, що із зони підтоплення евакуювати 163 людини. Людей із чотирьох селищ автобусами перевезли до у два пункти тимчасового розміщення в Карабаші. 

Окрім того, 28 липня через сильні дощі річка Самур в Дагестані та її притоки вийшли з берегів.

Сильний потік води зніс кілька ділянок у селі Шиназ, також затопило дороги і зруйнувало мости. У п'яти селах Рутульського району повідомляють про відключення електрики.

Нагадаємо, на найбільшому газовому родовищі "Роснафти" лунали вибухи. Сталася детонація газоповітряної суміші. Внаслідок вибуху загинула одна особа, ще семеро отримали травми. 

Раніше ми повідомляли, що у російській Липецькій області 15 липня гриміли вибухи. Ударний безпілотник нібито "впав" на територію електропідстанції.

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