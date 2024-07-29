В российской Республике Карелия прорвало дамбу — есть погибший и пострадавшие

Затопление в России. Фото: скриншот с видео

На Беломорканале в российской республике Карелия произошел прорыв дамбы из-за повышения уровня воды. В результате затопления погиб один человек, еще трое пострадали, а двое считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщают российские паблики в понедельник, 29 июля.

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Прорыв дамбы в России

Как известно, инцидент произошел в Сегежском округе на Беломорско-Балтийском канале. Российские СМИ сообщали, что между 10-м и 11-м шлюзами размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. Этот канал совмещает Белое море с Онежским озером.

Глава региона Артур Парфенчиков рассказал, что в направлении движения сброса воды находится дачный кооператив "Балтийский". Поток сносит стоящие на дороге дома.

"Короче, плотины нет. Там были дома. Дома снесло вместе с людьми", — говорят местные жители.

Ситуация быстро приобрела критический характер. В результате прорыва, шесть человек пропали без вести, 10 пострадали и находятся в больницах, а семерых удалось спасти. В связи с этим в Сегежском округе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Затопление в других регионах РФ

Несколькими днями ранее, 26 июля, из-за резкого поднятия уровня воды из-за продолжительных ливней дамбу прорвало на Киалимском водохранилище в Челябинской области. Смыв дамбы произошел на участке 100 метров, общая длина постройки составляет 500 метров.

Российские паблики сообщали, что из зоны подтопления были эвакуированы 163 человека. Людей из четырех поселков автобусами перевезли в два пункта временного размещения в Карабаше.

Кроме того, 28 июля из-за сильных дождей река Самур в Дагестане и ее притоки вышли из берегов.

Сильный поток воды снес несколько участков в селе Шиназ, также затопило дороги и разрушило мосты. В пяти селах Рутульского района сообщают об отключении электричества.

Напомним, на крупнейшем газовом месторождении "Роснефти" раздавались взрывы. Произошла детонация газовоздушной смеси. В результате взрыва погиб один человек, еще семеро получили травмы.

Ранее мы сообщали, что в российской Липецкой области 15 июля гремели взрывы. Ударный беспилотник якобы "упал" на территорию электроподстанции.