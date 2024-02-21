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Болгария и Румыния войдут в Шенгенскую зону — как это повлияет на украинских беженцев

21 февраля 2024 23:24
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Болгария и Румыния войдут в Шенгенскую зону — как это повлияет на украинских беженцев
Украинские беженцы. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

С 1 марта Болгария и Румыния вступают в Шенгенскую зону, что предоставляет возможность свободно пересекать морские и воздушные границы с другими странами зоны. Вхождение стран в Шенгенскую зону означают перемены для украинских беженцев.

Об этом говорится в решении Европейской комиссии

Какие изменения ждут украинцев

Вопрос об упрощении процедур на сухопутных границах еще будет рассматриваться в течение 2024 года, как указывают представители Европейской комиссии.

Для граждан Украины это вхождение означает уменьшение максимально допустимого срока пребывания без визы в Болгарии и Румынии, включая 90 дополнительных дней, которые были предоставлены до этой даты тем, кто не подал заявление на временную защиту в официальные институты.

Мужчинам младше 18 лет и старше 60 лет, а также тем, кто освобожден от призыва по состоянию здоровья или не имеет судимости за тяжкие преступления, разрешен выезд из страны согласно действующему законодательству. Однако условия выезда могут измениться с наступлением 1 марта.

Напомним, словацкое правительство согласовало продление срока действия временного приюта для украинцев, переехавших в результате полномасштабного вторжения России. 

Ранее правительство Великобритании с 19 февраля прекратило программу помощи семьям из Украины (Ukraine Family Scheme), бежавшим от войны. Эта программа давала украинцам, имеющим родственников в Великобритании, трехлетнее право на проживание и работу в стране.

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