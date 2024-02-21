Болгарія та Румунія увійдуть до Шенгенської зони — як це вплине на українських біженців

Українські біженці. Фото: Reuters

З 1 березня Болгарія та Румунія вступають до Шенгенської зони, що надає можливість вільно перетинати морські та повітряні кордони з іншими країнами зони. Входження країн до Шенгенської зони означають зміни для українських біженців.

Про це йдеться у рішенні Європейської комісії.

Які зміни чекають на українців

Питання про спрощення процедур на сухопутних кордонах ще розглядатиметься протягом 2024 року, як зазначають представники Європейської комісії.

Для громадян України це входження означає зменшення максимально допустимого терміну перебування без візи у Болгарії та Румунії, включаючи 90 додаткових днів, які були надані до цієї дати тим, хто не подав заяви на тимчасовий захист до офіційних інститутів.

Чоловікам молодше 18 років та старше 60 років, а також тим, хто звільнений від призову за станом здоров'я або не має судимості за тяжкі злочини, дозволено виїзд із країни згідно з чинним законодавством. Проте умови виїзду можуть змінитись із настанням 1 березня.

Нагадаємо, словацький уряд погодив продовження терміну дії тимчасового притулку для українців, які переїхали внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Раніше уряд Великобританії з 19 лютого припинив програму допомоги сім'ям з України (Ukraine Family Scheme), які втекли від війни. Ця програма надавала українцям, які мають родичів у Великій Британії, трирічне право на проживання та роботу в країні.