Боеприпасы от Чехии — СМИ выяснили, когда Украина получит обещанное оружие

Военный носит боеприпасы. Фото: bloomberg.com

Страны, приобщившиеся к чешской инициативе по закупке артиллерийских снарядов для Украины, подписали соглашение, предусматривающее миллион боеприпасов для нашей страны. Кроме того, есть вероятность, что они будут доставлены значительно раньше, чем планировали.

Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera в четверг, 28 марта, ссылаясь на собственные источники.

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Сначала планировалось закупить 800 тысяч снарядов, из которых 500 тысяч для самого распространенного калибра — 155 мм и 300 тысяч — 122 мм. Однако правительство Чехии раздобыло еще 200 тысяч снарядов.

"Неизвестно, к каким именно предприятиям были направлены обращения, хотя слухи указывают, в частности, на Южную Корею, Турцию и, возможно, Южную Африку", — отмечает издание.

К тому же, по данным СМИ, Украине могут доставить боеприпасы уже в апреле, хотя планировали до июня этого года.

Что известно о чешской инициативе с боеприпасами

Напомним, что Чехия возглавила инициативу по закупке для Украины 800 тысяч боеприпасов, к которой присоединилось 15 стран. Речь идет о Германии, Франции, Голландии, Норвегии, Швеции, Португалии, Бельгии, Польше и Канаде.

По данным СМИ, вероятно, Чехия закупает это оружие у государств-союзниц России.

Добавим, что Чехия намерена удвоить помощь Украине. Так, страна хочет увеличить количество боеприпасов, которые она планирует передать до 1,5 миллиона единиц.