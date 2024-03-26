Україна може отримати передачу 1,5 мільйона снарядів

Українські танкісти. Фото: defence-ua.com

Чехія може збільшити кількість боєприпасів, які вона планує передати Україні, до 1,5 мільйона одиниць. Для цього країна шукає фінансування інших країн.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у вівторок, 26 березня.

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Заява міністра Чехії

Він заявив, що є потенціал для збільшення обсягу допомоги порівняно з первісно заявленими 800 тисячами снарядів. Він повідомив про можливість подвоєння допомоги.

Міністр також зазначив, що необхідно забезпечити фінансування для цих поставок, підкреслюючи, що чеська ініціатива сама по собі не є достатньою для підтримки країни.

За словами Ліпавського, чеська ініціатива вже позитивно впливає на бойові дії в Україні, навіть до початку поставок.

"Як ми бачимо, це вже допомагає Україні краще воювати, тому що вони знають, що у них буде постачання свіжих боєприпасів, що змінило їх погляд на використання поточних запасів", — додав він.

Однак, міністр відмовився уточнювати часові рамки доставки снарядів.

Нагадаємо, що експерт розповів про допомогу від Чехії для України.

Раніше ми писали, що Кулеба анонсував постачання на фронт снарядів за чеською ініціативою.