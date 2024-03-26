Украина может получить передачу 1,5 миллиона снарядов

Украинские танкисты. Фото: defence-ua.com

Чехия может увеличить количество боеприпасов, которые планирует передать Украине, до 1,5 миллиона единиц. Для этого страна ищет финансирование других стран.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский во вторник, 26 марта.

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Заявление министра Чехии

Он заявил, что есть потенциал для увеличения объема помощи по сравнению с первоначально заявленными 800 тысячами снарядов. Он сообщил о возможности удвоения помощи.

Министр также отметил, что необходимо обеспечить финансирование для этих поставок, подчеркивая, что чешская инициатива сама по себе не достаточна для поддержки страны.

По словам Липавского, чешская инициатива уже оказывает положительное влияние на боевые действия в Украине, даже до начала поставок.

"Как мы видим, это уже помогает Украине лучше воевать, потому что они знают, что у них будут поставки свежих боеприпасов, что изменило их взгляд на использование текущих запасов", — добавил он.

Однако министр отказался уточнять временные рамки доставки снарядов.

Напомним, что эксперт рассказал о помощи от Чехии для Украины.

Ранее мы писали, что Кулеба анонсировал поставки на фронт снарядов по чешской инициативе.