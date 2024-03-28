Боєприпаси від Чехії — ЗМІ вияснили, коли Україна отримає обіцяну зброю

Військовий носить боєприпаси. Фото: bloomberg.com

Країни, які долучились до чеської ініціативи з закупівлі артилерійських снарядів для України, підписали угоду, що передбачає мільйон боєприпасів для нашої країни. Крім того, є ймовірність, що їх доставлять значно раніше, ніж планували.

Про це повідомляє італійське видання Corriere della Sera у четвер, 28 березня, з посиланням на власні джерела.

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Спершу планувалося закупити 800 тисяч снарядів, з яких 500 тисяч для найпоширенішого калібру — 155 мм і 300 тисяч — 122 мм. Однак уряд Чехії роздобув ще 200 тисяч снарядів.

"Невідомо, до яких саме підприємств були направлені звернення, хоча чутки вказують зокрема на Південну Корею, Туреччину і, можливо, Південну Африку", — зазначає видання.

До того ж за даними ЗМІ, Україні можуть доставити боєприпаси вже у квітні, хоча планували до червня цьогоріч.

Що відомо про чеську ініціативу з боєприпасами

Нагадаємо, що Чехія очолила ініціативу з закупівлі для України 800 тисяч боєприпасів, до якої долучилося 15 країн. Йдеться про Німеччину, Францію, Голландію, Норвегію, Швецію, Португалію, Бельгію, Польщу та Канаду.

За даними ЗМІ, ймовірно Чехія закуповує цю зброю у держав-союзниць Росії.

Додамо, що Чехія має намір подвоїти допомогу Україні. Так, країна хоче збільшити кількість боєприпасів, які вона планує передати до 1,5 мільйона одиниць.