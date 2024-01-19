Блокировка румынской границы — на одном пункте пропуска возобновлено движение

Автомобили на границе. Фото: twitter.com/Straz_Graniczna

На пункте пропуска "Вікову де Сус" — "Красноильск" 19 января румынская сторона прекратила блокировку граници. Пропуск всех транспортных средств производится в обычном режиме.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Сегодня, 19 января, румынская сторона сняла блокаду с пункта пропуска "Вікову де Сус" — "Красноильск". Пропуск всех транспортных средств осуществляется в обычном режиме.

"От пограничной полиции Румынии получена информация о прекращении блокировки движения грузовых автомобилей перед пунктом пропуска "Вікову де Сус", что напротив украинского пункта пропуска "Красноильск"", — говорится в сообщении.

Кроме того, пограничники напомнили, что в пункте пропуска "Красноильск" пересечь государственную границу Украины с Румынией можно только пустым грузовым транспортным средствам.

Сообщение Госпогранслужбы. Фото: скриншот

Отметим, 18 января спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что румынские фермеры продолжают частично блокировать движение грузовиков вблизи нескольких пунктов пересечения на границе с Украиной. В частности, речь идет о таких направлениях, как "Порубное" и "Красноильск".

Демченко добавил, что блокировка движения началась с субботы, 13 января. Сначала оно длилось днем и вечером, однако это уже происходит в круглосуточном режиме.

Напомним, что польские перевозчики завершили блокаду границы с Украиной перед двумя пунктами пропуска. Речь идет о "Краковец" и "Рава-Русская". Также возобновлено движение на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск".

Додавим, блокировка границы нанесла серьезный ущерб украинской экономике. Только в ноябре бюджет недополучил 160 миллионов долларов.